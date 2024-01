Peníze ze sbírky podpoří vybudování nového Centra sociálních služeb v Holicích. Lidé na Holicku získají ambulanci paliativní medicíny, půjčovnu kompenzačních pomůcek a budou moci využít také odlehčovací služby, které se dají přirovnat ke školce pro seniory.

Tři králové v Hrobicích. | Video: Oblastní charita Pardubice

Letošní Tříkrálovou sbírku organizovala Oblastní charita Pardubice v 77 obcích. Dárci přispěli celkem 1 692 287 korun. „Vždy se snažíme dary z Tříkrálové sbírky využívat tak, aby v budoucnu pomohly co největšímu množství klientů a pacientů," řekla ředitelka pardubické charity Marie Hubálková. Také letos je proto jedním ze záměrů vybudování nového Centra sociálních služeb v Holicích. „Nová střediska sociálních a zdravotních služeb se nám daří budovat také právě díky části financí ze sbírky," dodala Marie Hubálková.

Nové holické středisko nabídne kromě jiného i ambulantní odlehčovací služby. Mnoho lidí v produktivním věku se dostává do situace, kdy jejich blízcí nemůžou zůstat sami doma bez pomoci. Pokud pečující přes den chodí do zaměstnání, je postaven před zdánlivě neřešitelný problém. Již řadu let pardubická charita v Mikulovicích provozuje lidově řečeno školku pro seniory, oficiální název zní Ambulantní odlehčovací služby Červánky. V Mikulovicích nabízejí péči ve všední dny od 7 do 17 hodin včetně bezplatné dopravy klientů z domova do střediska a zpět speciálně upravenými automobily. O středisku jsme více psali ZDE.

Ambulantní odlehčovací služby nabídne díky tříkrálovým darům také nové holické centrum. „Vedle ambulantních zde budou k dispozici i pobytové odlehčovací služby, sociálně zdravotní poradenství, ambulance paliativní medicíny a půjčovna kompenzačních pomůcek. V centru vznikne také nové zázemí Domácího hospice Andělů strážných," popsal Jan Lohynský z pardubické charity.

Výnos Tříkrálové sbírky je rozdělen podle předem daného klíče: 65 % vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % putuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech a na pomoc v zahraničí, 5 % využije na své projekty Charita ČR, 5 % tvoří zákonná režie sbírky.

