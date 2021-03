Od prvního dne se služba těšila ve městě cyklistů velké oblibě, během letních dnů se za den uskutečnilo klidně 500 výpůjček, do konce roku jich bylo 55 tisíc. Nejčastěji si Pardubáci půjčují kola na méně než 15 minut, což znamená, že mají celou jízdu zdarma. „Pardubice se řadí v počtu využitelnosti na jedno kolo k nadprůměru v republice,“ zhodnotil fungování v Pardubicích Tomáš Karpov ze společnosti Nextbike, která stovku sdílených kol provozuje.

S tímto luxusem, který provozovatel nyní nabízí, se ale budou muset lidé nejspíš brzo rozloučit. Pilotní projekt firmy totiž končí, a tak společnost chce, aby se na provozování služby finančně podílelo i město. Náměstek primátora zodpovědný za dopravu Petr Kvaš proto požadoval z městského rozpočtu částku 600 tisíc korun, aby alespoň několik minut jízdy měli Pardubáci zdarma. Avšak zastupitelé odmítli peníze na projekt poslat. „V ostatních městech to zastupitelé pojali tak, že je to podpora ekologie, zdravého životního stylu nebo snížení automobilové dopravy a finančně službu podpořili,“ vysvětlil Kvaš s tím, že Pardubice se vydaly úplně opačným směrem.

Na sdílená kola město nepošle ani korunu. „Neznamená to, že by kola z Pardubic zmizela, ale že plnou částku bude hradit vypůjčitel, služba se tedy stane méně atraktivní a dostupná. Trochu mě překvapuje, že Pardubice jdou proti proudu,“ dodal Kvaš.

Podle zastupitelů se však jedná o podnikatelský záměr a není tedy důvod, aby ho město z vlastních peněz podporovalo. „Bikesharing chceme, ale nemyslíme si, že je dobré, abychom to podporovali z rozpočtu města. Přišli, nalákali lidi a teď řekli, že zůstanou jenom, když město začne platit,“ vysvětlil náměstek primátora Jakub Rychtecký, proč pro návrh nemůže hlasovat.

„Nikde nezazněla sada plusů a mínusů a reálných argumentů, proč chceme podporovat jen jeden druh sdílené mobility,“ upozornil také zastupitel Karel Haas s tím, že v Pardubicích fungují sdílené elektrokoloběžky, na které město také nepřispívá.

V diskuzi také padly námitky, že podporou kol by město vytvářelo konkurenci dopravnímu podniku. „Navrhovali jsme, aby sdílení kol bylo pod záštitou dopravního podniku, který by to mohl organizovat jako doplňkovou službu pro cestující,“ reagoval zastupitel a ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Pokud by zastupitelstvo peníze schválilo, neznamená to totiž, že by je poslalo Nextbiku, ale vybralo by provozovatele ve výběrovém řízení. Přesto se zastupitelé rozhodli sdílená kola nepodpořit. „Celá Česká republika jde doleva, Pardubice se rozhodly jít doprava, takže budeme šetřit peníze na sdílené mobilitě,“ dodal náměstek Kvaš.

Ve stávajícím režimu budou kola fungovat do konce března. „V tuto chvílí řešíme podporu od některých komerčních partnerů z regionu a věřím, že do konce března budeme mít jasno. Děláme maximum pro to, aby jízdní tarif zůstal stejný,“ popsal další kroky Lukáš Luňák z Nextbike. Pokud se ale společnosti nepodaří sehnat sponzora, významně se změní ceník. Vypůjčit si kolo zdarma na 15 minut už nebude možné, lidé tak zaplatí 24 korun za 30 minut jízdy.