Jedna zůstala zaparkovaná na střeše autobusové zastávky. Další skončila pod hladinou Labe. Řeč je o sdílených elektrokoloběžkách, které se v Pardubicích objevily teprve nedávno. Za tu dobu si ale stihly najít široké spektrum příznivců. Zelenou koloběžku lze v krajském městě potkat každou chvíli, rychlý dopravní prostředek je ve velké oblibě.

„Super nápad, jsem rád, že to došlo i k nám do Pardubic. Perfektní možnost, jak se vyhnout zácpám,“ vzkázal provozovateli uživatel Tomáš Filip. Společnost Bolt, která za koloběžkami stojí, je sama mile překvapena, jak se v Pardubicích i v době koronavirové a za ne příliš příznivého podzimního počasí ujaly. „Když vezmeme v potaz oba tyto faktory, můžeme říci, že se start vydařil. Koloběžky jsou navíc ideálním prostředkem pro přesuny po městě v této době, protože při jízdě nemusí jezdec nikoho potkat, čímž se minimalizuje riziko nákazy,“ uvedl za Bolt Martin Zajíc. Koloběžku si půjčí až 300 lidí za den, za jeden týden se tak na 150 koloběžkách nasčítá až dva tisíce výpůjček. „Za měsíc se blížíme k číslu 10 tisíc výpůjček, z pohledu toho, jak je služba využívána a oblíbená, je počet stížností minimální," uvedl náměstek primátora Petr Kvaš.

Někteří lidé si stěžují, že se koloběžkáři pletou v silnicích i na chodnících. „Zatím jsem na tom v drtivé většině potkala blbnout děti, partičky náctiletých a opilých, kteří dělají blbosti a svou neurvalou jízdou ohrožují chodce a cyklisty,“ postěžovala si například Monika Rafajová. Na koloběžkách by přitom neměly jezdit osoby mladší 18 let nebo osoby pod vlivem a vždy smí na jedné koloběžce být jen jeden člověk.

„Viděl jsem i situaci, kdy na koloběžce jeli dva lidé a z chodníku seskočili do silnice,“ přidal Daniel Klukas. Aplikace Boltu přitom jezdcům říká, že nesmí jezdit po silnici. Ministerstvo dopravy má však na elektrokoloběžky opačný pohled. „V žádném z případů však koloběžky nesmí být používány na chodnících,“ uvedlo ministerstvo. Podle Boltu by uživatelé měli jezdit zejména po cyklostezkách, těch je sice v Pardubicích mnoho, ale člověk se po nich rozhodně nedostane všude, kam potřebuje.

Chtěl ji uklidit, ale začala houkat

Stížnosti na neohleduplnou jízdu i další prohřešky zaznamenali také na lince 156. „Objevují se stížnosti na bezohlednou jízdu. Když na to strážník narazí, určitě by to řešil. Nemůžeme ale postihovat špatné odkládání koloběžek, nemáme právní rámec, na jehož základě bychom to mohli řešit,“ vysvětlil náměstek ředitele Městské policie Pardubice Jan Halda. Právě odkládání koloběžek je další palčivý problém. Bolt s městem dlouho vyjednával podmínky, které nakonec říkají, že uživatel musí nechat koloběžku jedině na virtuálním stanovišti vyznačeném v aplikaci, jinak dostane tučnou pokutu. Několikametrová tolerance ale nezabrání lidem nechat stroj třeba uprostřed chodníku, na autobusové zastávce nebo před vchodem do budovy. „Potkal jsem koloběžku přímo před kontejnerem. Chtěl jsem to uklidit na místo, ale začalo to houkat, že to kradu,“ popsal svou zkušenost Lukáš Ságl. Bolt proto chystá další řešení. „Po dohodě s městem vytipujeme několik míst, která jsou z hlediska parkování komplikovanější a společně je viditelně označíme,“ upřesnil Zajíc.

Lidé ale poukazují na daleko větší problém, a to je svícení. Pronikající světelný paprsek koloběžky totiž oslňuje kolemjdoucí, ale i řidiče. „Mají šíleně oslňující přední světlo. Když jede po chodníku proti mně, tak je to hlavně k večeru dost nepříjemné,“ uznal Jaroslav Kulhánek. Světlo koloběžky není naklopeno dolů, ale svítí přímo, Řidiči tak upozorňují, že může dojít k nebezpečným situacím, jelikož je koloběžky na nějakou dobu oslní. Stížnosti se množí také mezi řidiči autobusů, kteří sedí dokonce daleko výš.

„Potkal jsem dvě koloběžky na Wonkově mostu, jak kličkovaly mezi chodci, tak mě najednou jejich světlo nepříjemně oslnilo,“ řekl řidič MHD David Hanák, který se jako šofér trolejbusu s tímto problémem setkává často. Podle Zajíce je však světlo velmi důležité pro bezpečnost jezdce. Jednak mu svítí na cestu, jednak zaručí, že ho ostatní účastníci provozu vidí. „S provozovatelem to řešíme, bohužel to vypadá, že nebude schopen změnit naklopení světelného paprsku ani intenzitu osvětlení. Světlo je umístěno přímo v rámu, takže je to dle mého konstrukční vada," dodal Kvaš.