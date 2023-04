Zatímco v Hradci Králové se už letos sdílené elektrokoloběžky neobjeví, do Pardubic se vozítka vrací. Podle zástupců společností, které ve městě koloběžky provozují, se u Pardubáků těší velké oblibě. Jen na zelených strojích Bolt Pardubáci loni najezdili přes 280 tisíc kilometrů. Přesto se najde řada odpůrců, kteří je ve městě nechtějí, upozorňují hlavně na to, že koloběžky zůstávají různě pohozené po ulicích. Podle provozovatelů by to vyřešila parkovací místa po 200 metrech.