„Sebevědomá krása je akce pro všechny ženy a já jsem ji chtěla udělat tak, aby si tady každá žena něco našla, aby si tady našla to, co prostě potřebujeme. Takže zlepšit se v péči o pleť, aby se nám nedělaly brzy vrásky, zlepšit se v oblékání, protože jsou tu i rady ohledně stylingu a líčení,“ řekla organizátorka akce Edita Bízová.

Sebevědomí a krása tvoří nedílnou součást, která se společně váže a bývá propojena i se světem šperků, kosmetiky a módních doplňků. Nejen to do daného světa patří, leckdy je zapotřebí i práce zdatných influencerů a mentorů, kteří se právě v Ideonu ujali nejednoho návštěvníka, aby mu pomohli nejenom s jeho krásou ale především s jeho sebevědomím. Lidé tak mohli využít jejich odborných znalostí a přesvědčit se na vlastní kůži, co všechno obnáší být krásným a sebevědomým.

Mnozí se tak vrhli například do sestavování jídelníčku tzv. šitému přímo na míru, nechali si poradit, co je právě nejvhodnější pro jejich postavu, jaké šaty zvolit, aby svou krásou a půvabem zaujali nejen své okolí, ale především sami sebe. Zahleděli se i na módní skvosty, které se svou noblesou zdatně předváděly zkušené modelky přímo na předváděcím mole a staly se tak pro mnohé potřebnou inspirací.

Zdroj: Michal Žampach

O rady zaměřené na péči o pleť či jaké oblečení je pro ženy nejvhodnější se postarali odborníci pomocí svých přednášek i názorných ukázek. Lidé se tak mohli dostat takzvaně do zákulisí k těm nejzkušenějším a získat praktické rady, jak se vyrovnat s některými úskalími a navodit si pocit, jež posílí a pomůže ženám v každém věku. Akce byla věnována všem ženám bez ohledu na jejich postavu.

„Jsem moc ráda, že jsem tu mohla být. Získala jsem mnoho informací, které bych ráda vyzkoušela. No a uvidíme, snad to zabere,“ s úsměvem dodala paní Jana z Pardubic.