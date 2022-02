Další články z Lázní Bohdaneč najdete zde

„V uplynulém roce vojáci odpracovali téměř dva tisíce hodin a byli na sedmi výjezdech,“ dodal Moravec.

Češi vyjíždějí zejména na Balkán, do pobaltských zemí, států Beneluxu nebo do Polska a Německa. Odborníci z Bohdanče ale často odjíždějí také do Afriky. Výjimkou nebylo Mali, Sinajský poloostrov, Irák a dříve také Afghánistán nebo Kuvajt.

Odborníci na zbraně, bojová vozidla Pandur i obrněné vozy v zahraničí často bojují s extrémními podmínkami. Pracovníci, kteří nejčastěji odjíždějí na dva až tři týdny, čelí problémům s nezvyklým horkem či zimou. Práci jim často ztěžuje písek, prach nebo vlhkost.

„Asi nejtěžší podmínky jsem zažil v Iráku. Přijeli jsme na písčitou plochu, kde bylo ve stínu kolem padesáti stupňů. Byl jsem tam několik měsíců a spali jsme venku pod stany, jedli i opravovali jsme také pod stany. Před stoprocentní vlhkostí, prachem a úmorným horkem jsme se neměli kde ukrýt,“ vysvětlil Lukáš Grešák z Centra zabezpečení oprav Lázně Bohdaneč.

Vojáci ale často čelí i hrozbě raketových útoků a dalším rizikům. I na to musí být servisní technici připraveni, proto všichni absolvují kurzy přežití. Smyslem kurzů je připravit je na situaci, kdy jsou z různých důvodů odkázáni jen sami na sebe. Učí se, jak přežít na nepřátelském území a jak se dostat do bezpečí.

„Jednotky se naučí, jak přežít na útěku, jak se vyhýbat zajetí, jak zvládnout zajetí a výslechy, a to tak, aby člověk dokázal ochránit nejen citlivé informace, ale také vlastní život,“ dodal Karel Klinovský, náčelník Institutu přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy.

Podle armádních instruktorů se základy kurzu dají v mnoha směrech použít i v běžném životě. „Nikdy nevíte, kdy se vám může stát dopravní nehoda na odlehlém místě nebo zabloudíte v horách. Základem všeho je neztratit hlavu,“ upozornil instruktor Armády České republiky Radek Líkař.

Při zahraničních misích technici neopravují jen vojenskou techniku a zbraně. „Loni jsme se na zpáteční cestě ze servisního výjezdu v Lotyšsku zastavili na litevské základně Rukla. A při té příležitosti jsme tam provedli desítky neplánovaných revizí elektrických zařízení,“ popsal Grešák.

K životu jednotek v zahraničních misích rovněž patří přístroje pro volný čas. Technici tak opravují i porouchané televize, ledničky, počítače nebo rovnou celé elektrorozvody. „Velmi netradiční opravu jsem zažil v Iráku, kam přijela natáčet reportáž jedna televize. Na místě se jim ale rozbila kamera. Tak jsme jim to ochotně opravili, aby mohli natáčet dál. Pro nás maličkost,“ vzpomněl Grešák.