„Zásadní důvody pro výstavbu tohoto semaforu jsou dva. Důvodem číslo jedna je fakt, že se jedná o poměrně frekventovaný přechod pro chodce, který hlavně v ranních a odpoledních hodinách využívají žáci nedaleké základní školy Štefanikova. Falším důvodem je, že nám v tuto chvíli chybí zařízení, které by zamezilo vjezd kamionů do podjezdu 17. listopadu, kamionů, které mají výšku vyšší něž 3,3 metry,“ přiblížil Deníku náměstek primátora Pardubic Jan Hrabal.

Slavná minulost, smutná současnost. Víme, co bude s ostudami Pardubic

Přechod bude vybaven semaforem, jež umožní detekovat vozidla s výškou 3,3 metrů a více. V případě, že systém zjistí kamion, který nesplňuje danou výšku, tak ho zastaví a odkloní do okolní ulice. Systém bude navíc přímo propojen s dispečinkem městské policie, která kamion bezpečně odkloní, tak, aby zbytečně neblokoval dopravu 17. listopadu.

„Plán je takový, že by kamion měl být odkloněn do ulice směřující k Náměstí legií s tím, že to bude opravdu dočasný stav, aby se uvolnil ten jízdní prostor směrem do podjezdu 17. listopadu a tím, že městská policie sídlí 200 metrů vzdušnou čarou v Pernerově ulici, tak se bude jednat o záležitost několika minut,“ dodal Hrabal.

Daň z nemovitosti od letoška stoupla. Kolik letos zaplatí obyvatelé Pardubic?

„Je to dobře. Děti tudy chodí každý den do školy a člověk má trochu obavy, navíc ráno a odpoledne tu jezdí jedno auto za druhým, někdy mám problém přejít sám,“ řekl pan Josef, který bydlí poblíž přechodu. Přechod pro chodce bude přestavěn tak, aby vyhovoval současným normám. V místě má přibýt bezpečnostní ostrůvek a řidičům se mají zlepšit rozhledové podmínky.

Mohlo by vás zajímat: Výsun největšího lanového mostu v Česku začal. Labe má překlenout do léta

Zdroj: Michal Žampach