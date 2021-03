„Původní plán na přípojku elektrické energie nebyl technicky možný, a tak jsme museli najít jiné řešení,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Petr Kvaš. Nefunkční semafor ale podle jeho slov kvůli nižší frekvenci dopravy nepřinesl větší komplikace.

„Pečlivě zvážíme, zda by v některých časech mohl být vypnut i nadále, ale pouze do doby, než se doprava po městě navrátí k do původního stavu,“ dodal Kvaš.