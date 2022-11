Sezemicemi často nově projíždějí řidiči, kteří míří z dálnice D35 do Pardubic, provoz na státovce do Holic tu tak zhoustl. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), jež je vlastníkem, přechodné světelné zařízení na křižovatku umístilo, aby po otevření nedaleké dálnice zajistilo plynulejší provoz.

„Na konci roku jsme v Sezemicích na silnici I/36 se spuštěním provozu na novém dálničním úseku Opatovice – Časy instalovali provizorní světelné signalizační zařízení. To mělo za úkol zajistit plynulejší provoz,“ sdělila mluvčí ŘSD Petra Drkulová. V minulosti tu totiž řidiče trápily časté kolony.

Trefa do černého

Semafory na zkoušku si ve městě pochvalovali. „Když jsme před rokem instalovali semafory na křižovatku ulic Masarykova a Havlíčkova, byli jsme ve velkém očekávání, jaký efekt to na dopravu v Sezemicích bude mít. Již v prvních dnech bylo zřejmé, že to byla trefa do černého. Dopravě to velmi ulevilo a plynulost se zlepšila. Snad každý si to chválí,“ kvitoval rozhodnutí starosta Sezemic Martin Staněk.

Nové semafory v Sezemicích proti provozu z D35 zafungovaly. Uleví ale až obchvat

Silničáři tu proto místo provizorních semaforů nainstalují trvalé.

Dopravní omezení



V pondělí 31. října byly současné semafory vypnuty a 15. prosince dojde k jejich opětovnému spuštění. Během výstavby nových semaforů bude křižovatka řízena vodorovným a svislým dopravním značením.

„Během ročního zkušebního období se semafory velmi osvědčily, byly vyladěny intervaly mezi změnou světel, a tudíž se rozhodlo, že nyní dojde k výstavbě jejich finální podoby,“ informovala Drkulová.

To vítá i vedení města. „Jsem velmi rád, že se to povedlo. Nicméně instalace semaforů přímo do země znamená nutná stavební opatření, bez kterých se to neobejde,“ řekl Staněk.

Práce začaly 31. října a potrvají měsíc a půl. Dělníci odvezou betonové obrubníky a nové semafory zakopou do země, udělat musí i novou kabeláž.

Trasy obou plánovaných obchvatů Sezemic:

Trasy obou obchvatů Sezemic: přeložky státovky I/36 k Časům, ze které se odpojuje severovýchodní obchvat Sezemic k silnici II/298Zdroj: mapy.cz

Šoféři se nyní musí řídit svislým a vodorovným dopravním značením. „Současné nastavení křižovatky bude zachováno i nadále, to znamená, že hlavní silnice je od okružní křižovatky ve směru na Rokytno,“ informovalo ŘSD. V dobách dopravní špičky navíc vypomáhá městská policie, aby se postarala o vyšší plynulost.

Pardubický kraj chce na severní obchvat Sezemic sehnat dotace. Bojí se růstu cen

Chodci zatím musí využívat vzdálenější přechod u městské knihovny nebo u kruhového objezdu. „To je strašné. Celé Sezemice jsou rozkopané, ani děti nemají kudy jít do školy, když jsou zavřené i chodníky,“ postěžovala si jedna z místních.

Jiní situaci vnímají s klidem. „Nevím, proč stále někdo nadává. Je jasné, že se to musí udělat, není to tak strašné,“ oponoval řidič Vladimír.

Podle města i ŘSD se uleví také chodcům, jimž nyní chůzi komplikují betonové zábrany, které jsou součástí provizorního signalizačního zařízení.