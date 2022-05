Třiašedesátiletý muž dlouhodobě trpěl depresemi, které se postupem let zhoršovaly. V roce 1997 nasedl v Pardubicích do vlaku a dojel do Lázní Jeseník, kde si dvacet let léčil depresivní stavy. Posadil se na lavičku u vchodu do Priessnitzova sanatoria a odpálil se vlastnoručně vyrobenou výbušninou, kterou si donesl v kožené tašce. Údaje o počtu zraněných se liší, podle některých výbuch odnesl sám, podle jiných bylo zraněno dalších až 20 lidí.