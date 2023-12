Rozdávají pokuty, hlídají pořádek při venkovních akcích, někdy honí zloděje. To všechno je téměř denní chleba pardubických strážníků. Často ale také pomáhají, třeba osamělým seniorům, kteří se ocitli v nouzi. Přesně takovou situaci řešili strážníci před několika dny, kdy vyjížděli k osmašedesátiletému muži, který uvedl, že je už týden ve svém bytě upoután na lůžko, je zesláblý, nejedl, nepil, nedokáže se zvednout a má silné bolesti na hrudi.

Ilustrační foto | Foto: Městská policie Parduice

Nebylo to ale tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Muž totiž jedním dechem ale dodal, že se bojí jakékoliv nákazy, a proto do bytu nikoho nepustí.

„Strážník na tísňové lince muži vysvětlil, že strážníci i záchranáři, které na místo posílá, mu chtějí pouze pomoci, nikoli ho vystavit nebezpečí. O tom samém ujistili muže i strážníci na místě. Nejprve s ním komunikovali přes zavřené dveře, které po několika minutách nakonec muž otevřel. Stále si trval na tom, že do bytu nechce nikoho pustit, dokonce ani lékaře. Během celého jednání bylo zřejmé, že zdravotní stav, jak jej popsal muž, neodpovídá skutečnosti. Celé oznámení se spíše zakládalo na seniorově zkreslené představě. Do procesu trpělivého vysvětlování se po příjezdu zapojili i zdravotníci, kteří po dalších několika minutách seniora nakonec přesvědčili, že vyšetření v nemocnici pro něj bude tím nejlepším. Muž nakonec s převozem souhlasil a strážníci už jen zajistili bezpečnostní doprovod,“ popsala mluvčí strážníků Andrea Muzikantová.

Zdroj: Čížková Nikola