Výhradně s novým průkazem mohou od poloviny ledna jezdit za zvýhodněných podmínek pardubičtí senioři a handicapovaní se službou Senior taxi. Výměnu, ale i zřízení těchto nových průkazek si mohou senioři vyřizovat již od začátku listopadu, a to s platným občanským průkazem, popřípadě průkazem ZTP, ZTP/P na odboru sociálních věcí v ulici U Divadla 828.

„Připomínáme, že od 15. ledna 2024 již nebude možné využívat službu Senior taxi na průkazku platnou v předchozích letech. Je nutné ji vyměnit na odboru sociálních věcí v ulici U Divadla 828 ve druhém patře. Registrovaní senioři byli informováni formou SMS a rádi ji vydáme i těm, kteří to zatím nestihli, nebo zkrátka zapomněli,“ uvedla Michaela Kocourková z odboru sociálních věcí s tím, že tato karta již má neomezenou platnost bez nutnosti další výměny.

Služba Senior taxi statutárního města Pardubice úspěšně běží od roku 2018. Všichni senioři nad 70 let, kteří mají trvalý pobyt v Pardubicích nebo osoby s ZTP, ZTP/P bez ohledu na věk mohou v Pardubicích žádat o průkaz Senior taxi.

„Podmínky a cena se pro uživatele nemění. Za jednu jízdu jedním směrem, například k lékaři, senior zaplatí 25 korun, zbylou částku hradí město. Doprovod má cestu zdarma. V současnosti si novou plastovou průkazku vyměnilo již 3 150 aktivních uživatelů. Prosím ostatní, aby tak učinili co nejdříve. Senior taxi je nejvíce využíváno k cestám do nemocnice, na polikliniky či do lékáren a zpřístupňuje seniorům i kulturní instituce jako je naše Východočeské divadlo nebo areál Automatických Mlýnů. Město financuje tuto službu částkou s limitem 1,6 milionu korun ročně,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký zodpovídající za oblast sociální politiky a rozpočtu města s tím, že o službu městského Senior taxi je velký zájem, neboť od spuštění projektu odbor sociálních vydal již přes 5500 průkazek Senior taxi.

Od srpna 2023 je možné objednat si službu Senior taxi statutárního města Pardubice na telefonním čísle 603 200 500. Denně je k dispozici pět aut plus jedno auto s plošinou pro potřebu převezení seniora na invalidním vozíku. Službu mohou klienti využít až 4x do měsíce. V návaznosti na schválený rozpočet města Pardubice je určen pro Senior taxi měsíční maximální finanční limit. V případě jeho vyčerpání jsou objednávky pro daný měsíc pozastaveny, a Senior taxi pokračuje dál od začátku nového měsíce. V současné době uskutečňujeme až 1 100 jízd měsíčně. Veškeré informace týkající se provozu, destinací naleznete zde. Kontaktní osobou je Michaela Kocourková z odboru sociálních věcí nebo můžete volat na infolinku 605 204 702.

