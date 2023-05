Senior taxi vozí pardubické seniory k lékaři, na poštu i na nákup. Zájem o službu stále roste. Město se proto rozhodlo, že posílí nejvytíženější časy dalšími vozidly a rozšíří seznam obsluhovaných lokalit. Cena za jízdu se prozatím nezmění.

Pardubické Senior taxi bude v klíčových časech posíleno. | Foto: město Pardubice

Zájem o službu, která vozí pardubické seniory k lékaři, na poštu nebo na nákup, stále roste. Město se nyní rozhodlo, že posílí nejvytíženější časy dalšími vozidly a rozšíří seznam obsluhovaných lokalit. Cena za jízdu se prozatím nezmění, město finančně pokryje přes tisíc jízd měsíčně.

Město tuto službu zajišťuje pro pardubické seniory nad 70 let věku a pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P bez ohledu na věk. Výhodou proti běžné hromadné dopravě je možnost objednání přistavení vozu na konkrétní hodinu i to, že řidič pasažéra doveze přímo na místo určení. Každý zákazník pak může službu využít maximálně ke čtyřem jízdám za měsíc.

Službu bude ve městě zajišťovat stejný provozovatel, se kterým město podepsalo novou koncesní smlouvu na tři roky. Senioři i nadále zaplatí 25 korun za jednu jízdu, doprovod bude jezdit zadarmo. „Rozhodující byla nejnižší cena za jednu jízdu. Senioři budou nadále platit 25 korun za jednu jízdu, město bude doplácet necelých 95 bez DPH za jízdu,“ informoval náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Senior taxi Pardubice. Služba Senior taxi je určena seniorům nad 70 let a bez omezení věku také všem držitelům průkazů ZTP či ZTP/P, podmínkou však je trvalé bydliště na území statutárního města Pardubice. Klienti mohou taxi využívat k cestám do nebo z některého z lékařských a rehabilitačních zařízení, na úřady, pobočky pošt, hřbitovy, ale i do divadla, do kostelů, na pardubický zámek, do kulturních domů na Dukle, Dubině a v Hronovické, domovů pro seniory U Kostelíčka a na Dubině, na dostihové závodiště, do seniorcentra, denních stacionářů MIREA a Slunečnice, k Památníku Zámeček Pardubice či do kluboven pro seniory na Slovanech a Dubině.

Co se naopak změní, je počet vozů. Město tak reaguje na kritiku, která se v minulosti snášela především na nedostatečné kapacity. Podle některých seniorů je totiž služba reálně dostupná jen první dva týdny v měsíci. Když si třeba zavolají v polovině měsíce, všechny jízdy už jsou obsazené.

„Přijde mi smutné, že město propaguje službu Senior taxi, která funguje pouze několik dní v měsíci,“ postěžoval si Jan Řeháček. „Je to super služba, jen nikde není napsáno, že se ten senior dostane taky zpátky domů za 25 korun. Už se nám stalo, že zpátky už to nešlo, protože byl vyčerpán limit, který město má pro senior taxi,“ řekla Pardubačka Eva.

Město se proto rozhodlo, že místo dosavadních tří vozů jich po městě bude jezdit pět. „Co je pro nás neméně klíčové, je skutečnost, že v době od 6 do 12 hodin jsme na základě zkušenosti posílili kapacity, kdy v jednom čase musí provozovatel zajistit celkem pět vozů výhradně pro klienty Senior taxi, přičemž jeden z těchto vozů musí být uzpůsoben k převozu elektrického vozíku,“ přiblížil Rychtecký. V novém režimu začne služba fungovat v průběhu června 2023.

Více než tisíc jízd měsíčně

Speciální taxíky v Pardubicích jezdí od roku 2019, tehdy město vydalo zhruba 2 200 průkazek, které jsou k využívání služby nezbytné a potvrzují, že zájemce bydlí na území Pardubic. Řidiči v uvedeném roce odjezdili průměrně 550 jízd do měsíce.

V loňském roce už město vydalo přes 5 tisíc průkazek a taxikáři odjezdili zhruba 1 080 jízd měsíčně. Zvyšující se zájem vnímá i radnice. „Vzhledem k rostoucímu počtu lidí, kteří tuto službu využívají, město navýšilo také příspěvek na její fungování. Z původního milionu korun půjde na podporu Senior taxi nyní 1,6 milionu korun. Tato částka by měla pokrýt v průměru 1160 jízd měsíčně,“ doplnil Rychtecký. Na základě výsledků otevřeného výběrového řízení je provozovatelem společnost známá pod značkou GP taxi. Kromě starších lidí můžou o převoz po městě požádat i handicapovaní.

Nová zastávka: Automatické mlýny

Senior taxi lidé podle statistik města nejčastěji využívají pro cesty k doktorovi. Taxíky nejvíce míří do nemocnice, poliklinik a k obvodním lékařům.

Parkování u nemocnice má vyřešit parkovací dům. Městu i kraji ale chybí peníze

Novou zastávkou ale budou Automatické mlýny. „Co se lokalit týče, rozhodli jsme se cílová či nástupní místa rozšířit o Automatické mlýny, které se veřejnosti sice otevřou v průběhu září, ale Senior taxi je na seznamu lokalit bude mít dle nové smlouvy již v průběhu června,“ sdělila mluvčí města Iveta Koubková.