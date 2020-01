Třicet čtyři kilometrů se budou snažit uplavat i členové SenSen Klubu při Krajské knihovně v Pardubicích. Akce je mezigenerační, může se zapojit i kdokoliv z rodiny či veřejnosti.

„Pokud chcete úsilí seniorů podpořit, stačí si zajít v období mezi 1. a 29. únorem zaplavat do pardubického Aquacentra Na Olšinkách a počet uplavaných bazénů zaznamenat do připravené knihy na recepci,“ uvedla Lucie Jirglová z Krajské knihovny v Pardubicích. Během března budou výsledky zpracovány a potom SenSen vyhlásí nejlepší seniorské týmy a jednotlivce. Nově vznikla také kategorie pro mezigenerační dvojice – senior a dítě do 12 let.

V loňském roce se do soutěže v celé republice zapojilo celkem 1120 plavců ve dvaceti týmech. Společně zdolali 4131 kilometrů a pomyslný kanál La Manche přeplavali 121krát.