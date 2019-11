Propojujeme generace

Ve středečním vydání týdeníku Pardubický týden představíme společný projekt regionálních Deníků a společnosti dm drogerie, který chce pomoci propojení lidí různého věku.

Jiří s Eliškou už dosáhli důchodového věku, místo sezení doma se rozhodli využít svůj čas aktivně. Dochází do pardubické Mateřské školky Závodu míru, kde pomáhají s péčí o děti, povídají si s nimi, čtou, zkrátka o ně pečují jako o vnoučata. Propojování generací ve školkách je projektem Koalice nevládek Pardubicka (KONEP).

„Být mezi dětmi je úplně jiný zážitek. Navíc jim mohu předávat svoje zkušenosti, což dnes v rodinách mnohdy schází,“ řekl Jiří, který je prvním dědečkem ve školkách. Plánuje vyučovat kutilské dovednosti. Projekt seniorského dobrovolnictví slaví v Pardubicích pět let fungování a zatím se do něj zapojilo 35 seniorů v 17 školách, v takovém rozsahu nemá jinde v republice obdobu. „Naším cílem bylo podpořit seniory v aktivitách, které je udrží v dobré fyzické i psychické kondici, ale při nichž budou zároveň sami pomáhat,“ uvedla Michaela Stránská z odboru sociálních věcí pardubického magistrátu. Senioři za svěřené děti nenesou zodpovědnost, jsou ale více než vítáni. Babička Eliška vypráví, že dětem pomáhá se vším od oblékání po jídlo. Ulevuje tak i učitelkám, protože se může věnovat méně zdatným dětem. Vše bez nároku na odměnu. „Já to nedělám pro peníze, ale proto, abych pomohla,“ sdělila Eliška.

„Dobrovolníci nemusejí mít pedagogické vzdělání, důležitá je chuť pracovat s dětmi,“ uvedla Lucie Křivková, koordinátorka Dobrovolnického centra KONEP. Senioři předkládají výpis z rejstříku trestů a doklad o zdravotní způsobilosti pracovat s dětmi.