Stavební ruch je dobře patrný nejen na rušných ulicích Hradecká nebo Poděbradská, vedoucích do centra Pardubic. V plném proudu je i stavba lanového mostu, který vzniká v zeleném prostředí slepého ramene Labe. Samotný most je pro stavbaře výzvou a má hned několik „nej“.

Těžká technika a dělníci nyní pracují přímo z hladiny řeky. Na cyklostezce podél Labe do Kunětic tak lidé mohou, kromě Kunětické hory, pozorovat, jak dělnici zakládají dočasné podpory ze speciální plovoucí vrtné soupravy. Stavbaři vrtají do dna řeky základy, po kterých se most nad řeku postupně vysune.

„Jednotlivé sekce mostu - v délce 32 metrů - se budují za opěrou a poté se pomocí hydraulického zařízení posunou směrem přes vodní tok. Jeden díl váží asi 1 200 tun a až bude most sestaven celý, tak se bude v poslední fázi vysouvat díl, který bude vážit 10 tisíc tun,“ přiblížil specifika mostu odborník Pavel Vítek z firmy Hochtief CZ s tím, že pro představuje je to zhruba váha šesti a půl tisíce osobních aut.

Dělnici teď přes řeku umístí dočasné piloty, na které umístí výsuvná ložiska, po kterých se bude most postupně posunovat.

„Vkládají se tam teflonové desky, které mají malé tření, po kterých se most může pohybovat,“ dodal odborník na mostní stavby Pavel Vítek s tím, že nejprve se musí most vysunout a až pak stavbaři dokončí pylon, na který se mostní konstrukce zavěsí.

Šestnáctipatrový panelák

Dominanta celé stavby je výjimečná svou výškou i konstrukcí. Pilíř mostu bude vysoký 60 metrů a délka zavěšené mostovky přes Labe a jedno jeho slepé rameno přes 250 metrů. „Rozpětí 135 metrů přes Labe řadí tento most k největším zavěšeným mostům u nás. Dominantou bude pylon, který bude vysoký 60 metrů a 48 metrů nad mostovkou,“ popsal unikátní konstrukci Vítek, podle kterého nebude v krajině kazit výhled.

Most tak bude o metr vyšší než pardubická Zelená brána nebo pražská Petřínská rozhledna. Svou výškou předstihne i most na pražské Jižní spojce.

„Štíhlý vysoký pilíř je vysoký jako 16poschoďový panelák,“ poznamenal zástupce zhotovitele Juraj Pojezdal.

Okolí staveniště se tak razantně mění. Na jedné straně řeky už vznikl nájezd na budovaný most, na té druhé stavbaři budují chystanou silnici.

Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se staví na celém úseku budoucího obchvatu.

Na ulici Hradecké, směrem na Staré Hradiště, řidiči aktuálně projíždějí přímo stavbou. Silničáři tam vytvořili provizorní komunikaci, aby mohli zachovat obousměrný provoz.

„Probíhají zemní práce a dokončujeme přeložky inženýrských sítí. Jsou zde drobné anomálie, které jsou způsobené složitostí stavby a tím, že jsme v zastavěném území a musíme řešit akutní problémy stavby,“ dodal Král. Dělnici třeba zjistili jiné polohy inženýrských sítí, vše se jim, podle zhotovitele, ale podařilo vyřešit a práce tak probíhají podle daného harmonogramu.

Dopravní omezení

Po novém obchvatu by se řidiči měli projet na jaře 2025. Do té doby se ale musí připravit na dopravní omezení.

Od pondělí se na ulici u nákupní zóny vrátí vozidla i MHD. „Dopravní omezení na Poděbradské ulici skončí o víkendu. Tento stav zůstane až do března, následně se uzavře výjezd do Ohrazenic a Polabin a ulice Poděbradská bude průjezdná pouze v přímém směru,“ přiblížil plánované omezení Král.

V letních měsících pak silničáři ulici kompletně uzavřou, aby do záři mohli dokončit okružní křižovatky a první část obchvatu.

Na Dubině řidiče čekají omezení až v polovině roku 2025, kdy silničáři plánují pouze snížit rychlost, aby tu mohli napojit obchvat.

Severovýchodní obchvat

Jde o dosud největší silniční zakázku v Česku v režimu Design & Build. To znamená, že firma stavící obchvat postupuje podle projektu, který sama zpracovala. Na dokončení celé silnice má firma 27 měsíců, tedy více než dva roky. Skončit má na jaře 2025.

Severovýchodní obchvat



Obchvat bude měřit 4,2 kilometru a spojí sídliště Cihelna a Dubina. Začne u kruhové křižovatky blízko supermarketu Globus, pokračovat bude Poděbradskou a Bohdanečskou ulicí. Dále povede terénem u slepého ramene Labe, překříží Hradeckou ulici, celý obchvat poté vyústí na kruhovém objezdu na Dubině.



Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je investorem stavby, očekává, že po jeho zprovoznění ve městě výrazně poklesne tranzitní doprava.



Nová silnice má odklonit tranzitní dopravu od okolí nádražím a z Hlaváčovy ulice a tím i zklidnit provoz v centru města.