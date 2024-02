Stavba severovýchodního obchvatu Pardubic pokročila. Budoucí největší lanový most v Česku je opět o kousek delší. Na stavbě obchvatu pokračují práce i během víkendu. Stavbaři už zahájili výsuv druhého taktu nosné konstrukce mostu přes Labe.

Na stavbě Severovýchodního obchvatu Pardubic pokračují práce. Stavbaři o víkendu zahájili výsuv druhého taktu nosné konstrukce mostu přes Labe. | Video: ŘSD

„Během sobotního dopoledne proběhl na stavbě Severovýchodního obchvatu Pardubic výsuv druhého taktu nosné konstrukce mostu přes Labe, ta se během necelých čtyř hodin posunula o dalších 32 metrů,“ informovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Budoucí podoba mostu přes Labe na stavbě severovýchodního obchvatu.Zdroj: ŘSD

Silničáři předpokládají, že do poloviny roku bude dokončen výsun lanového mostu. Ten s rozpětím 135 metrů překoná dosud nejdelší zavěšený most v Česku v Poděbradech, který měří 120 metrů. Stavební firmy čeká osm výsuvů po 32 metrů dlouhých taktech, hotovo by mělo být v létě.

Obchvat za jeden a půl miliardy korun má být hotov na jaře 2025.