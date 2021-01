Severovýchodní obchvat Pardubic se začne stavět ještě letos

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo výběrové řízení na dodavatele severovýchodního obchvatu Pardubic. Zájemci se mohou hlásit do poloviny května. Stavba by měla začít ještě letos a první auta by měla na obchvat vjet v roce 2023.

Severovýchodní obchvat Pardubic se začne stavět ještě letos. | Foto: ŘSD

„Pro nás všechny výborná zpráva Kromě důležité spojnice Trnové přes Fáblovku na Dubinu získáme také dvousetmetrový most přes Labe a jeho slepé rameno. Přeložka silnice I/36 bude čtyřpruhová a směrově rozdělená. Nová silnice by měla výrazně snížit zátěž centra města tranzitní i místní dopravou, poslouží také jako přivaděč k budované dálnici D35,“ chválil si pokrok primátor Pardubic Martin Charvát. Stavba bude realizována v režimu Design & Build, což znamená, že vítěz bude muset dokončit projektovou dokumentaci. Předpokládaná cena je 1,5 miliardy korun. „Jde o největší zakázku ŘSD soutěženou s multikriteriálním hodnocením a v režimu Design & Build, kdy vybraná firma silnici nejen postaví ale i částečně vyprojektuje," řekl ministr dopravy Karel Havlíček.

Pomůžeme vašemu novoročnímu odhodlání. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k unikátnímu seriálu o hubnutí. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu