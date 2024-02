/VIDEO, PŘEHLED OMEZENÍ/ Práce na severovýchodním obchvatu Pardubic neutichají. Každodenní pohyb na trase Trnová-Fáblovka-Dubina registruje každý Pardubák. Obchvat za jeden a půl miliardy korun má být hotov na jaře 2025. Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se aktuálně staví na celém úseku budoucího čtyřkilometrového obchvatu. Stavba tak zasahuje i do pardubické dopravy. Nové uzavírky řidiče opět omezí. Víme kde a v jakých termínech

V Pardubicích začalo vysouvání mostní konstrukce přes Labe, vznikne největší zavěšený most v Česku, který bude součástí budovaného severovýchodního obchvatu Pardubic | Video: ŘSD

Silničáři během loňského roku navezli a zabudovali zhruba 100 000 tun násypového materiálu a dalších 100 000 tun lomového kamene, sejmuli ornice v celém rozsahu, realizovali přeložku horkovodu, 2,5 kilometrů objektů kanalizace včetně osazení dvou dočasných usazovacích nádrží, přeložky ČEZ a CETIN.

Obchvat Pardubic: Přes Labe povede most vysoký jako Petřínská rozhledna

Aktuálně dělníci pracují zejména na kanalizaci a osazení dočasné usazovací nádrže. „Jakmile počasí dovolí, budou zahájeny práce na přeložkách sítí, realizaci sanačních vrstev z lomového kamene a násypových vrstev,“ informovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) s tím, že zároveň je v realizaci 8 malých mostních objektů včetně podchodu pod nově budovanou komunikací v prostoru ulice Poděbradské.

Silničáři předpokládají, že do poloviny roku bude dokončen výsun lanového mostu. Ten s rozpětím 135 metrů překoná dosud nejdelší zavěšený most v Česku v Poděbradech, který měří 120 metrů. Stavební firmy čeká osm výsuvů po 32 metrů dlouhých taktech, hotovo by mělo být v létě.

Obchvat Pardubic: Nejdelší zavěšený most v Česku dělníci budují z hladiny řeky