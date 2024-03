V Sezemicích se loučili se zimou tradicí. Několik desítek lidí se sešlo v neděli 17. března v areálu TJ Spartak, aby se za doprovodu hudby, řehtadel a bubínků zúčastnili tradice vynášení Morany. Trasa slavnostního průvodu vedla přes park Mlynářka.

V Sezemicích vyhnali zimu tradicí | Video: Michal Žampach

Místní i přespolní se sešli kolem půl jedenácté dopoledne ve sportovním areálu TJ Spartak, kde slavnostnímu průvodu předcházelo hudební vystoupení folklórního souboru Dupák a Červánek. Už zde se objevila tradiční říkadla a písně věnované právě vítání jara. Hlavní postavou se bezesporu stala slaměná figurína zvaná Morana, kterou si připravili aktéři z folklórního souboru, ale i samotní návštěvníci.

„Tuto akci pořádáme každý rok. Je to vlastně vítání jara a loučení se se zimou. Je to vynášení smrtky neboli Morany, které je spojeno s folklórem, s písničkami, a hlavně je to taková hezká procházka,“ sdělil Deníku starosta Sezemic Martin Staněk.

Organizátoři akce se rozhodli pro vynášení Smrtky především z důvodu zachování tradic a zároveň v jejich předávání dalším generacím.

„Asi úplně nejdůležitější pro nás je to, že podporujeme tradice, a že dětem ukazujeme co znaly naše babičky a co pro ně bylo přirozené. I to, že v neděli před obědem vyvedeme celou rodinu na takovou krásnou procházku, kde poznají krásy Sezemic, protože jsme šli přes náš krásný park Mlynářka, kde se lidé pozdraví a popřejí si hezkou neděli. Taky si myslím, že všechny tyhle akce směřujeme tímto směrem, aby se těm lidičkám tady u nás žilo dobře,“ řekla radní a vedoucí městské knihovny v Sezemicích Petra Procházková.

„Je dobře, že tradice nevymřely, a i v Sezemicích se na ně myslí. Chodíme sem každý rok přivítat to jaro, které už pomalu vykukuje a už teď se těšíme na příští rok, “ nechala se slyšet paní Morávková z Pardubic.

Slavnostní průvod směřoval k řece Loučné, kde byla slaměná Morana zapálena a poté hozena do řeky se slovy „Smrt plave po vodě, nové léto k nám jede“.