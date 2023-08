/VIDEO, FOTO/ Horké nedělní odpoledne v Sezemicích už tradičně patřilo sezemické pouti, ale i Sezemické lávce. Již 71. ročník Sezemické lávky přilákal návštěvníky, aby svým potleskem podpořili odvážlivce, kteří se rozhodli poměřit své síly navzájem v jízdě na kole či na trakařích po úzké lávce přes řeku Loučnou.

Sezemická lávka 2023 | Video: Michal Žampach

„Je to spíše společenská akce a řekl bych, že se u toho dobře pobavíme,“ řekl Štefan Švestka předseda kulturní komise Sezemice.

První závodníci vystartovali s cílem přejet přes řeku přes lávku širokou pouze 22 centimetrů. Ale to nebylo tak jednoduché: úkol zněl jasně, na kole co nejpomaleji a na trakaři co nejrychleji. Ne všem se podařilo zdárně dojet do cíle v suchém oděvu, ale pro mnohé to bylo příjemné osvěžení v těchto horkých dnech.

„Jelo se nám krásně, příjemné osvěžení. Bylo to trochu vratké, ale já si myslím, že super,“ řekly pro Deník dvě účastnice závodu.

Na Příhrádku v Pardubicích se improvizovalo. Zapojili se i diváci

Nechyběl ani doprovodný program, kde si na své přišli i ti menší. K dispozici jim byly paddlebordy, které ovšem zaujaly nejen je, ale i starší generaci. Mnozí si tak na vlastní kůži vyzkoušeli svou obratnost a um při zvládnutí průplavu pod sezemickým mostem.

Pořadatelé si pro návštěvníky připravili občerstvení, lahodné nápoje, a především nakládané okurky, známé sezemické močáky.

O nevšední hudební zážitek se postarala kapela Teplá buchta, ale i návštěva lunaparku.