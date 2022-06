Sbalit přepravky, košíky a misky a vyrazit na pole – to byl páteční úkol lidí, kteří dorazili do Zámrsku na samosběr jahod. Na poli už na ně čekaly červenající se plody i muž se žlutou vestou, který na návštěvníky zdálky mával a ukazoval, do jakého řádku mají zakleknout. A následoval scénář, který se opakuje každý rok – ohnout záda a pokusit se ujídat jen po troškách. „Jsou výborné, ale živit bych se tím nechtěl,“ řekl jeden z návštěvníků manželce a srovnal si z dlouhého sběru bolavá záda.