Si děláš kozy... No vážně, tři kozy v autě

Pardubice – Co chybělo? To víme naprosto přesně. Čtyři vteřiny! Za tu dobu si ani nezavážete obě boty… Pardubičtí florbalisté ztratili v Brně vedení takřka se závěrečným klaksonem. No a by toho nebylo málo padli i v nájezdech. V tabulce Tipsport Superligy se tak po famózním začátku začínají propadávat. Teď jsou pátí.