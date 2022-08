Silničáři se na náročnou rekonstrukci chystají několik let. Most, který Pardubákům slouží od roku 1960, má poškozená vnitřní lana a musí tak dojít k jejich výměně. Nosná lana korodují, což ohrožuje bezpečnost mostu. Jedná se o 19 lan, která jsou dlouhá 170 metrů. Hejtmanství předpokládá, že oprava začne v příštím roce a potrvá jedenáct měsíců. Kraj koordinuje svůj postup s městem, které připravuje opravu dalšího poškozeného mostu v Pardubicích.

Odborníci nyní řeší, jak nejlépe pro Pardubice klíčový most opravit. V současné době jsou ve hře dvě varianty opravy.

„Nosná lana jsou uložená v konstrukci a speciální pěně, která je drží na svém místě. Levnější varianta počítá s odstraněním pěny, výměnou lan a opětovným zapěnováním. Dražší varianta by znamenala vytvořit speciální tunel, ve kterém by byla lana uložena a dala by se po čase vyměnit bez zdlouhavého procesu odstranění pěny,“ uvedl náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Michal Kortyš.

Psali jsme:

Mosty na Pardubicku jsou v havarijním stavu. S opravami je ale zásadní potíž

Cena dražší varianty byla původně stanovená přibližně na 131 milionů korun. „Ceny materiálů od té doby výrazně stouply. V současné době tedy necháváme přepočítat hodnotu zakázky v obou variantách a poté stanovíme způsob opravy,“ dodal Kortyš. Už teď je jasné, že práce budou probíhat po etapách tak, aby byl zachován provoz. Doprava bude vedena zúženým jedním pruhem v každém směru.

Provoz na mostě je svou kapacitou podobný dálnici. Denně přes spojku, která propojuje sídliště Polabiny a centrum Pardubic, projede kolem 20 tisíc aut.

Most Pavla Wonky má podle zprávy odborníků silně zkorodované kabely volného předpětí s výrazným snížením jejich funkce na spolehlivost a bezpečnost nosné konstrukce mostu. Kraj tak v srpnu požádá o vydání stavebního povolení, a poté by mělo být zahájeno zadávací řízení na dodavatele stavby. O závadách se ví už minimálně pět let. Oprava nejvytíženějšího silničního mostu v Pardubicích bude ale technicky velmi náročná.

Připravuje se oprava Wonkova mostu, mohla by začít příští rokZdroj: Deník/Nikola Remešová

„K výměně lan dojde postupně, aby se zanechala průjezdnost mostu v obou směrech. Předpokládá se, že jednu sezónu se budou překládat inženýrské sítě a druhou by se postupně měnila lana. Může se stát, že se po výběrovém řízení se zhotovitelem domluvíme na zkrácení termínu, aby se vše provedlo v jedné stavební sezóně, nejlépe v té příští,” informoval ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

FOTO: Opět ucpaný písník Hrádek. Parkujte, kde máte, zlobí se policie na řidiče

Most přes Labe se začal stavět v roce 1956 a stavbaři na něm strávili tři roky. Dodnes po něm každý den přejedou tisíce aut a vozů městské hromadné dopravy. Provoz je svou kapacitou podobný dálnici. Denně přes spojku, která propojuje sídliště Polabiny a centrum Pardubic, projede kolem 20 tisíc aut. Přes šedesát let starý most se větších oprav dočkal naposledy v roce 2005 a o rok později. Tehdy kraj zaplatil za opravu betonové konstrukce 220 milionů korun.

Pavel Wonka



Východočeský disident Pavel Wonka zemřel v královéhradecké věznici. Důvod? Násilné zacházení od dozorců, mučení a úmyslné vytváření nelidských podmínek. Pavel Wonka je považován za poslední velkou oběť komunistického režimu. Když 26. dubna roku 1988 zemřel, most spojující centrum Pardubic s Polabinami se ještě jmenoval most Československé armády. Dnes už ale nese jeho jméno.

Silničáři vytíženou stavbu pravidelně kontrolují a snaží se jí odlehčit. To platí i v případě mostu kapitána Bartoše v Pardubicích. Při pravidelné kontrole odborníci odhalili korozi nosníků, a tak omezili tonáž pro nákladní vozidla. Od začátku července tam nesmí jezdit vozy s hmotností nad 3,5 tuny.

„V posudku je i doporučení pro údržbové práce nutné do dvou let. Provést se musí výměna mostních závěrů, repase ložisek, injektáž trhlin podpěr i oprava krytu vozovky, včetně asfaltové zálivky a sanace podpěr,“ sdělil náměstek primátora pro dopravu Petr Kvaš. Na celkové vyřešení stavu mostu má město deset let. „Je tedy nejvyšší čas zahájit přípravné práce,“ dodal Kvaš.