Silničáři pracují za každého počasí. Most v Doubravicích dokončí v listopadu

Silničáři pokračují na stavbě mostu přes Chrudimku. Most v Doubravicích nově dostal mostní závěry do vozovky. Řidiči by se po mostě měli poprvé projet na konci listopadu.

V Pardubicích silničáři dokončili výměnu dvou povrchových mostních závěrů na pravé straně mostu přes řeku Chrudimku. Nyní pokračují práce na levé straně. Celoplošná výměna krytů na stavbě bude dokončena do 3.9., kdy bude stavba zprovozněna. | Video: ŘSD