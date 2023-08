Řidiči, kteří byli několik měsíců odkázáni na objížďky, na zprovoznění silnice u Komárova netrpělivě čekali. Zároveň se otevřel i kruhový objezd před Dašicemi, který bude po dokončení přeložky kolem města sloužit k bezpečnějšímu a plynulému průjezdu k dálnici D35 nebo do Dolní Rovně.

Řidiči se dočkali. Silnice v Komárově je od pondělí v provozu. | Video: Michal Žampach

V pondělí stavbaři uvedli do provozu zrekonstruovanou silnici II/322 mezi Komárovem a dálnicí D35. Při modernizaci komunikace došlo ke kompletní rekonstrukci mostu v Komárově a vybudování prvků ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu.

„Když jsme vysoutěžili firmu a měli jsme zahájit stavbu, vznikla docela podstatná komplikace. Zjistili jsme, že vodovod, který tu byl položen rok před zahájením této stavby, byl jinde, než ukazovaly plány. Tím došlo k ročnímu zpoždění,“ řekl náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš.

Silnice prošla modernizací na kvalitní dvoupruhovou silnici s kategorií S 9,5. Došlo tu k rozšíření a zvýšení únosnosti vozovky. Součástí stavby byla i výstavba nového mostu přes potok Lodrantka. „Nájezd na dálnici je odtud kousek, takže tento přínos vidím jako pozitivní, necháme se překvapit, jestli to nepřinese nějaká negativa v podobě zvýšené dopravy v obci,“ řekl Miloš Horák, starosta obce Dolní Roveň.

„Je dobře, že je hotovo. Jezdím do Hradce Králové do zaměstnání a bylo to pro mě docela nepříjemné. Vzpomněl jsem na doby, kdy tu nebyla dálnice,“ řekl jeden z řidičů, který silnici denně využívá.