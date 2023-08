Pardubický kraj připravuje rekonstrukci silnice III/34030, která vede od Dražkovic do Tuněchod. Hlavním důvodem rekonstrukce silnice je nevyhovující stav asfaltobetonových a konstrukčních vrstev vozovky, dále pak odvodnění vozovky a silničních propustků. Během rekonstrukce dojde k sjednocení šířkového uspořádání na 6,5 metrů asfaltového zpevnění vozovky.

Silnici v Tuněchodech čeká rekonstrukce | Video: Michal Žampach

„Dojde k zúžení vozovky, protože obec bude dělat chodníky i kanalizaci a my se držíme normativních předpisů, které říkají, že 6,5 metrů je dostačující na to, aby projela auta. Celou akci máme naplánovanou na asi na 5 sekcí,“ řekl náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš.

Rekonstrukce se nevyhne ani průtahu obcí Ostřešany, kde se kompletně vymění povrch vozovky a dojde k opravě chodníků i vegetačních úprav. V obci bude provedena i oprava dešťové kanalizace.

Nebezpečná křižovatka v Ostřešanech, kde došlo k tragédii, je stále bez semaforů

„Určitě je to potřeba opravit, místy tam jsou vyježděné boule v asfaltu a celá silnice je rozpraskaná,“ řekl Milan, řidič z Úhřetic.

Jak Deníku řekl starosta Ostřešan Josef Vodrážka, obec podala žádost i o dotaci na vybudování semaforů na Státní fond dopravní infrastruktury. Rozpočet na stavbu je kolem osmi milionů korun.

Začala dvouměsíční uzavírka silnice u Horních Ředic na Pardubicku

„Co se týká názorů občanů, že by na hlavní křižovatce mohly být semafory, tak to vnímáme a pokud se k tomu policie vyjádří kladně, tak se budeme snažit to vyřešit,“ Deníku potvrdil náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš.

Modernizace silnice přinese do Ostřešan hlavně zvýšení bezpečnosti v podobě obnovy svislého a vodorovného dopravního značení, a to i kompletní obnovu autobusových zálivů.