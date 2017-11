Silnice u Parama: Ubyla úzká místa, ale špunty zůstávají

Pardubice - Redakční test: Místo častých nehod zmizelo, aby se posunulo o pár metrů dál

Dlouhotrvající přestavba křižovatek u Parama v Pardubicích je oficiálně hotová. Provoz se vrací do starých, ale i nových kolejí. Řidiče čekají komfortní dva pruhy na každý směr, ale i nové řešení křižovatek.



Projeli jsme nově otevřené úseky silnic a zmapovali nové výhody, které přestavba přinesla. Našli jsme ale také slabá místa.



Kruhový objezd u nadjezdu je pro řidiče otevřen už delší dobu. Nyní po kompletním otevření se navíc otevřel ještě nový pruh – přímý směr z Hradce na Chrudim.



V opačném směru je revoluce ještě větší – od Chrudimi a Pardubic vedou nově pruhy dokonce dva. Jeden vyhrazen speciálně pro autobusy.



Otevřeno je znovu rovněž rameno z Pražské ulice vedoucí ze směru od Hradce na Chrudim jako před rekonstrukcí. S jednou výhodou navíc: Řidiči jedoucí po něm už nemusí jako dříve zastavovat, dávat přednost vozidlům jedoucím ze „sloního ucha“ křižovatky a vytáčet přitom hlavu dozadu



v nemožném úhlu. Každý směr má teď vlastní jízdní pruh. Zmizelo tak jedno místo častých dopravních nehod.



Nejbolavější místo zde ale tak jako tak zatím zůstává, jen se přesunulo do opačného směru.



Tři pruhy vedoucí od Chrudimi rezervují ten pravý autobusům. Rezervovaný pruh se však nenápadně ztrácí na úrovni zastávky Paramo. A vznikají nebezpečné situace. Řada řidičů ještě jezdí místem „po paměti“ a drží se buď v pruhu pro autobusy, nebo v pro ně prostředním pruhu. Ty však oba vedou pouze na sjezd dolů k hlavnímu nádraží a na Hradec rovně pokračuje pouze levý. Dopravní značení nad vozovkou to říká jasně, jenže řada řidičů to zjišťuje, až se ocitají v pasti těsně před rozdělením.





Vznikají zde nebezpečné situace ve chvíli, kdy se řidič v pravém pruhu (nenápadně mizícího autobusového) rozhodne pokračovat na Hradec a zařadí se do pro něj volného prostředního pruhu (který je ovšem stále odbočovacím pruhem směr hlavní nádraží) a pokračuje rovně. Přitom se však náhle motá do cesty autům z třetího levého pruhu, která jedou rovně.



Navíc zůstává i další bolest. Jakmile fronta vozidel od hlavního nádraží dosáhne až ke kruhovému objezdu u Lidlu, ztrácí vyhrazený pruh pro autobusy u Parama smysl.



Dva nové pruhy a nově řešené křižovatky pomohly odstranit dva špunty: ucpávání dopravy na ose Hradec – Chrudim. Dva špunty však zůstávají nedořešené: sjezd k nádraží a nájezd z Teplého ulice, kde stále auta stojí v jednom pruhu na Přelouč. Křižovatce zde sice přibyl vlastní odbočovací pruh vpravo, bez semaforů, ale je prakticky stejně nedostupný jako dřív, pokud ve frontě na Přelouč čeká více jak osm aut. (sejk)Video z našeho testu najdete na: www.pardubicky.denik.cz/krizparamo