Oprava vytížené silnice I/37 v Pardubicích se blíží do finále. V noci ze čtvrtka na pátek se má plnohodnotně zprovoznit pro řidiče. Silničáři v úseku od mimoúrovňové křižovatky Ohrazenice po mimoúrovňovou křižovatku Palackého vyměnili asfaltový povrch, svodidla, dešťovou kanalizaci a dále obnovili i vodorovné dopravní značení, a to v nejkratším možném termínu 45 dní.

Po dobu rekonstrukce byl v úseku veden střídavý provoz a snížená rychlost na 50 kilometrů za hodinu. Jako první probíhaly práce v pravé polovině, tedy ve směru na Hradec Králové. Ovšem 26. dubna nastala změna a silničáři řidičům tuto část zprovoznili a opravy se přesunuly na levou polovinu, tedy ve směru na Chrudim.

Důvodem opravy úseku bylo stáří asfaltového krytu vozovky, jež dosahoval šestnácti let a obměnou prošla i dešťová kanalizace, jež byla místy již nefunkční, dále bylo zapotřebí vyměnit i svodidla. Celkovou rekonstrukci úseku provedly za smluvní cenu 119,95 mil. Kč bez DPH společnosti M-Silnice a EUROVIA CZ a.s. Stavbaři mají úsek plnohodnotně otevřít v noci ze čtvrtka na pátek, ale práce mají i nadále pokračovat, a to až do poloviny června, ovšem provozu už by se dotknout neměly.