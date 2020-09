V areálul Správy a údržby silnic Pardubického kraje v Pardubicích – Doubravicích představilo minulý týden 75 firem z celé České republiky, a to jak z oboru silničního hospodářství a dopravy, tak také stavební společnosti, výrobci a dodavatelé silniční techniky i výrobci strojů a automobilů. Na akci byla také pokřtěna nová kniha s názvem Modernizace silnic Pardubického kraje za rok 2016 až 2019. „Kniha dává přehled o tom, co nejúspěšnějšího zařídila krajská samospráva pro občany. V obrázcích se najde prakticky každý občan kraje, jelikož každý region dostal „nový kus nábytku“ v podobě silniční stavby,“ popsal novou publikaci ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje a hostitel akce Miroslav Němec.

Při Silničním veletrhu došlo také ke slavnostnímu předání vozu Tatra, který složili žáci Střední školy automobilní Ústí nad Orlicí. Jedinečný projekt v oblasti vzdělávání odborných škol Tatra do škol je zaměřený na automobilový průmysl, tradiční český výrobce nákladních vozidel Tatra si uvědomuje nedostatek technicky zaměřených studentů a přišel proto s unikátním projektem, kdy žáci dostávají rozebrané auto a poté ho skládají. „Žáci měli možnost vytvořit novou věc a poznat, jak to funguje, což je pro ně fantastická zkušenost. Na sestavení tatry se podílela skupina chlapců a jedné dívky,“ přiblížil Petr Vojtěch, ředitel Střední školy automobilní Ústí nad Orlicí. Stavba žákům zabrala zhruba tři měsíce a dohlíželi na ni odborníci ze společnosti Tatra. „Žáci u nás absolvují třítýdenní školení, i tak se auto se poté vrací zpátky do společnosti Tatra, kde prochází kompletní diagnostikou a zkouškami,“ popsal Petr Hendrych, obchodní ředitel Tatra Trucks. Největší odměnou žákům bude to, že auto, které vlastníma rukama sestavili, budou potkávat na silnicích. Na veletrhu ho totiž převzala Správa a údržba silnic Pardubického kraje, která ho zařadí do své flotily.

Kromě inovativních produktů jednotlivých firem, mohli návštěvníci zhlédnout také historické automobily a historické traktor nebo výstavu Dopravní uzel Pardubice. Na programu byly ale také sportovní ukázky, o něž se postarali prostřednictvím Biketrial show mistr světa ve skákání na kole Martin Šimůnek a mistr republiky Vlastislav Kabeláč Čiháček.

(ps)