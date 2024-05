Nezapomenutelným hlasem nedávno zesnulé Simony Postlerové promlouvají mnohé filmové a seriálové postavy. V minulosti v Přelouči převzala Cenu Františka Filipovského za nejlepší ženský herecký výkon v dabingu za roli Vivian Bearingové, kterou ve snímku Vtip hrála Emma Thompson. V letošním ročníku byla přihlášena do soutěže za své mistrovství v seriálu Kniha snů Karen Blixenové.

Simona Postlerová získala v Přelouči v roce 2002 Cenu Františka Filipovského za nejlepší ženský herecký výkon v dabingu za roli Vivian Bearingové ve snímku Vtip. | Foto: Město Přelouč

V úterý 14. května se v pražském Divadle na Vinohradech koná poslední rozloučení se Simonou Postlerovou. Na oblíbenou herečku, která zemřela náhle ve věku 59 let, vzpomínají i v Přelouči. Byla skvělou dabérkou a několikrát se zúčastnila předávání Cen Františka Filipovského, které se koná v Přelouči. V minulosti slavnostní večer v místní Občanské záložně společně s Ondřejem Kepkou také moderovala.

„Z vynikajícího dabérského umění vzpomeňme Samanthu Carterovou v seriálu Hvězdná brána, Lorelai Gilmoreovou v seriálu Gilmorova děvčata, Annie Hackerovou v Jistě, pane ministře, Galadriel v podání Cate Blanchettové ve filmové trilogii Pán prstenů, Audrey Hepburnovou ve filmu Snídaně u Tiffanyho a mnoho dalších a dalších," připomnělo mistrovství zesnulé herečky ve své vzpomínce Město Přelouč.

Simona Postlerová získala v Přelouči v roce 2002 Cenu Františka Filipovského za nejlepší ženský herecký výkon v dabingu za roli Vivian Bearingové, kterou ve snímku Vtip hrála Emma Thompson. V letošním ročníku ji Česká televize přihlásila do soutěže za dabing postavy Karen Blixenové v seriálu Kniha snů Karen Blixenové.

Herečka Simona Postlerová byla v minulosti také hostem Grand festivalu smíchu ve Východočeském divadle v Pardubicích, stala se patronkou jednoho ze soutěžních představení. Promluvila tehdy i o tom, jestli má ráda konverzační a situační komedie. „Asi mám raději tragikomedie. Já tomu říkám, že to je lidský puls. Tělo se potřebuje nadechnout a vydechnout. A takové mám přirovnání. Jako divák se chci nadechnout, ale po chvíli i vydechnout, jinak bych za chvíli omdlela. To znamená, že i to napětí v komedii je pro mě potřebné, to je ten výdech," řekla tehdy v rozhovoru pro Pardubický deník.

