Světýlko putovalo z Betléma do Rakouska a odtamtud až do Česka. V rámci České republiky bylo během soboty 18. prosince převáženo vlaky napříč celou zemí.

„Jedná se o celosvětovou akci, kde se světlo přiveze z Betléma do Rakouska, rakouští skauti ho potom přivezou na hranice a tam si to převezmou čeští skauti a ti ho dnes rozvážejí po celé republice. Skauti z každého kraje si světýlko dnes převezmou a pak ho v každé obci předávají dál lidem, kteří si ho berou domů na Štědrý večer,“ uvedl Tomáš Dohnanský, vedoucí skautského oddílu ze Sezemic.

Rychlá akce pod dohledem policie

Skauti zprvu postávali v hloučcích podle svých oddílů v hale nádraží. Když se přiblížila devátá hodina, začali se pomalu přesouvat na třetí nástupiště, kde očekávali kýžený vlak z Brna, který následně putoval dál do Prahy. Na převzetí světýlka měli jen dvě minuty.

„Tady je to jen krátká akce, v 9:07 přijede vlak a v 9:09 zase odjede. Vystoupí skaut, předá světýlko a my ho převezeme k nám do obce a lidé si pro něj chodí. Dokud nebyl covid, tak to někteří skauti předávali naživo a teď to děláme tak, že se nechá lucernička, která hoří nepřetržitě, a lidé si tam chodí a špejlí si světýlko přebírají,“ popsal průběh skautský vedoucí Tomáš Dohnanský.

Vše ale proběhlo podle plánu a v poklidu. A to i pod přátelským dohledem policie. Při příjezdu vlaku část skautů vesele mávala a pak spěšně přebíhali k přednímu vagónu, kde už skautský kurýr z Brna předal světýlko skautům z Pardubic. Pak hned nastoupil zpět do vlaku a jel do dalších měst. Na nádraží se mezitím strhla menší mela, kdy jednotliví skauti hledali a sháněli špejle, aby si mohli mezi sebou Betlémské světlo předat.

Účast byla poměrně velká, Oodhadem okolo stovky lidí „I přes to, jaká je pandemická situace, tak se mi líbí, že se ti lidé tady sejdou a že tady panuje taková přátelská atmosféra, je to moc hezké,“ řekla s úsměvem skautská vedoucí Tereza Dvořáčková.

Z nebe padal drobný stříbrný mlžný deštík a dodával prosvětlenému nádraží kouzelnou atmosféru. S Betlémským světlem jakoby si skauti a zájemci ze stran veřejnosti předávali radost a požehnání. Nakonec se dostalo na všechny lucerničky a skauti tak mohli pokračovat a předat Betlémské světlo dál.

Covid přinesl omezení

Předání a následný roznos však nebyl kvůli pandemické situaci stejný jako v jiných letech. „Většinou se u toho zpívaly koledy, rozdávalo se cukroví, čaj, k tomu ještě další akce a teď, co je covid, tak je to udělané, že je pouze světýlko, udržují se opatření a zatím je to hodně omezené,“ uvedl Dohnanský.

Dříve také roznášeli skauti světlo přímo do obchodů a domů, letos to nebude možné. „Letos kvůli covidové situaci bohužel to světlo nebudeme roznášet po pardubických obchůdcích a domluvených příbytcích našich nejstarších skautů, ale bude potom k dispozici v kostele,“ zmínila skautská vedoucí Tereza Dvořáčková.

V Pardubicích byl cílem například památník Zámeček Pardubice, kde bude jeho předání v neděli 19. prosince spojeno i s vánočním koncertem. K dispozici bude také v kostelech.