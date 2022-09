Opatovické elektrárny zahájily topnou sezonu v pátek. Horkovody odtud rozvádějí teplo vznikající při výrobě elektřiny spalováním uhlí nejen do Hradce, ale i do Pardubic, Chrudimi, Lázní Bohdaneč a dalších menších obcí.

„Celkem vyhřívá teplo od nás 64 tisíc domácností na východě Čech,“ říká mluvčí elektrárenské společnosti Hana Počtová. Koncovým odběratelům prý nehrozí skokový růst cen, tak jak je to u dalších energií. „Zákazníky již dnes můžeme ujistit, že ceny za teplo z Elektráren Opatovice budou oproti jiným energiím tradiční, bez navyšování o desítky procent,“ slibuje Hana Počtová.

Tesco vzali Pardubáci útokem. Otevřela se zrekonstruovaná budova Prioru

V Hradci Králové zásobují Elektrárny Opatovice přímo zhruba čtyři tisíce domácností. Zbývajících 24 tisíc dálkově vytápěných domácností v krajském městě obstarává Tepelné hospodářství Hradec Králové.

Letos platí zákazníci EOP nejčastěji 598,5 koruny za gigajoule. Hradecké Tepelné hospodářství má fixní cenu 610 korun za gigajoule.

„Naše ceny patří k nejnižším v republice. Pro příští rok předpokládáme, že nárůst ceny bude inflační. Prakticky to znamená, že průměrný byt, který ročně spotřebuje 25 gigajoulů, protopí zhruba 17 tisíc korun,“ předpokládá ředitel městské společnosti Jiří Seidler.

Ten dodává, že z EOP nemá informace, že by chystalo skokové navýšení cen: „Pro případ razantního zdražení máme vytvořený dostatečný rezervní fond ve výši 40 milionů korun, který bychom postupně uvolňovali tak, abychom na naše odběratele nepřenášeli prudký růst ceny a rozložili bychom ho do nějakého delšího období.“ Tomuto „černému“ scénáři ale podle Jiřího Seidlera teď nic nenasvědčuje.

Jen přeprodej?

Letos platí zákazníci EOP nejčastěji 598,5 koruny za gigajoule. Hradecké Tepelné hospodářství má fixní cenu 610 korun za gigajoule. „Hradec na nás vydělává tím, že teplo vlastně přeprodává. To není fér. Navíc vyplácí milionové dividendy městu,“ myslí si obyvatelka jednoho z hradeckých bytů paní Jitka.

Senioři v teplých ponožkách? Naprostá pitomost, míní ředitel domova důchodců

Jiří Seidler říká, že ceny se takto jednoduše srovnávat nedají. EOP účtují dvousložkově, jednak za sjednaný rezervovaný výkon a poté podle skutečného odebraného množství. „Naše cena je jednosložková a tím pádem i přehledná. Prostě ji vynásobíte množstvím odebraného tepla a tolik zaplatíte. Každému zákazníkovi rádi vše vysvětlíme,“ slibuje Seidler.

Elektrárny Opatovice se několikrát pokusily infrastrukturu v Hradci Králové od města odkoupit. Naposledy v roce 2015. Město to vždy odmítlo.

„Bylo by to krátkozraké rozhodnutí. Je dobře, že si nad společností držíme kontrolu. Tepelné hospodářství se dobře stará o svůj majetek a jeho hodnota každým rokem roste. Musíme si uvědomit, že do budoucna nám to dává možnost využít alternativní způsoby vytápění,“ myslí si náměstek hradeckého primátora pro správu majetku Pavel Marek.

Záchrana z horské dráhy, muzea i lomu. Hasiči uspěli ve světové konkurenci

„Je to i náš kontrolní mechanismus na elektrárny, že si s cenou nemůžou dělat, co chtějí. I díky tomu mají lidé jedny z nejnižších cen v zemi,“ dodává další aspekt Pavel Marek.

Obě společnosti využily léto k údržbě sítí. „Tři měsíce se na soustavě pracovalo. Dělali jsme údržbu, opravy a investice. Celkem jsme proinvestovali asi 20 milionů korun. V opravách asi dalších 10 milionů,“ vypočítává šéf hradecké městské firmy. A

investovaly i elektrárny. „Od ukončení poslední topné sezony probíhaly intenzivní práce na opravách, revizích a modernizaci našich sítí i samotném zdroji, takže nás a naše zákazníky ochlazení určitě nezaskočí,“ uvádí ředitel EOP Distribuce Karel Čipera.