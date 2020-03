Stojí těsně před zkouškou dospělosti, a přesto nevědí, kdy přesně přijde. Tisíce maturantů v Pardubickém kraji čtyři roky studovaly, aby se dostaly do bodu, kdy za sebou budou mít úspěšně splněnou závěrečnou zkoušku.

Teď stojí přímo před ní a mají to těžší, než to měli maturanti dřív. Koronavirus jim uzavřel školy, studenti sedí doma a učí se na zkoušku, která možná ani nepřijde. „Učení mi zatím moc nejde. Je dost zvláštní a nezvyklé být doma. Snažím se do přípravy plně ponořit, ale když ani nevím, kdy budu maturovat nebo dělat přijímačky na vysokou, tak to jde těžko,“ popsala studentka Martina Janečková.

Začínají být nervózní

Mezi studenty panuje lehká nervozita. „Myslím, že už by se okolo maturit mělo začít něco dít, protože čas letí a nikdo z nás netuší, co s námi bude,“ řekl gymnazista z Pardubic Filip Novotný.

„Už si ani nepamatuji, kdy jsem se naposledy bavila s kamarádkami o něčem jiném než o strachu z maturity a koronaviru,“ přiznala Janečková s tím, že každý den sleduje zprávy, aby zjistila, jestli vůbec bude maturovat.

Vláda studenty už vyslyšela, a přestože jim zatím nedokáže přesně říci, kdy a zda vůbec odmaturují, prozradila alespoň, s jakými variantami se pracuje. Ministr školství Robert Plaga v pondělí uvedl, že studenti se do lavic vrátí nejdříve v polovině května. Podle něho by se státní část maturity měla uskutečnit nejdříve 21 dní od znovuotevření škol, maturanti navíc nebudou skládat písemnou část z českého a cizího jazyka.

Odpustí jim maturitu?

Existuje ale i varianta, že studenti k maturitě nepřistoupí vůbec. „Počítáme i s nouzovým scénářem. V případě, že by nedošlo k otevření škol do 1. června tohoto roku, tak maturitní vysvědčení bude uděleno dle známek z posledních tří vysvědčení,“ popsal Plaga.

Zatímco některým spadl kámen ze srdce, jiní jsou zklamaní. „Kdyby k tomu došlo, všichni by nás nazývali ročníkem, který měl maturitu zadarmo,“ vysvětila Janečková.

Studenty navíc netrápí jen maturita, ale také návaznost na přijímací zkoušky na vysoké školy, ani jejich termíny zatím nejsou jasné. Společnost Scio, která pořádá srovnávací zkoušky nahrazující některé přijímačky, určité termíny již posunula a jedná s vysokými školami o tom, jaké termíny budou uznávat. „Pro případ, že by se opatření protahovala do pozdních letních měsíců, připravujeme možnost absolvovat zkoušky v online režimu,“ konstatovala mluvčí společnosti Eva Pešková.

Univerzita Pardubice zatím k žádným opatřením nepřistoupila, přijímačky se dělají jen na některých oborech. „Budeme postupovat v koordinaci s ostatními vysokými školami v zemi,“ řekla mluvčí univerzity Martina Macková s tím, že na některé fakulty je stále možné podávat přihlášky.