Pardubice opět zajistily prostory pro prezenční výuku dětí rodičů, kteří pracují v první linii. Pro třeťáky a čtvrťáky je znovu připravena Základní škola npor. Eliáše, která může přijmout až 120 žáků. O školáky zde bude, po dobu uzavření základních škol, postaráno ve všední dny od 6:30 do 16:30 hodin s tím, že zařízení bude fungovat za přísných hygienických opatření, včetně celodenního nošení roušek a ranního zdravotního filtru.

Děti ve škole. Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

„Vzhledem k tomu, že prezenční výuka prvních a druhých ročníků přerušena není, je toto opatření zacíleno na žáky třetích a čtvrtých tříd do deseti let věku. V pondělí dorazilo prvních osm dětí rodičů především z oblasti zdravotnictví. Děti mají ve zdejší jídelně zajištěné stravování, takže je zde o ně kompletně postaráno. Věřím, že se nám společnými silami podaří tuto nelehkou a náročnou situaci zvládnout a že se nejen režim školní výuky dětí vrátí brzy do normálu,“ konstatuje náměstek primátora pro školství Jakub Rychtecký.