Na základě zkušeností s prací s dětmi s narušenou komunikační schopností vytvořily logopedky ze Základní a Praktické školy Svítání v Pardubicích soubor her pro rozvoj sluchového rozlišování hlásek. Ke správnému vyslovování i psaní hlásek je totiž zapotřebí, aby je dítě umělo správně rozpoznat.

„Vytváříme si své logopedické listy a snažíme se převést naše know how do podoby, kterou využije i běžná populace,“ řekla ředitelka školy Miluše Horská. Hry jsou určeny pro dva hráče, tedy pro dítě od čtyř let a dospělého, a mohou sloužit jako diagnostický i terapeutický materiál pro rodiče i odborníky.