Základní škola a mateřská škola Rybitví přichází s novým konceptem výuky. Škola se vydala na cestu podpory dětí a žáků s nadáním a těm mimořádně nadaným umožní vzdělávání ve skupinách pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka.

ZŠ Rybitví | Foto: Archiv

„Děti touží poznat, jak funguje svět. Učíme je nejen, jak psát, počítat nebo zdravě komunikovat, ale navíc podporujeme individuální přístup k řešení otázek s ohledem na jejich specifické nadání. Tím totiž disponuje každé dítě a jsem přesvědčena, že škola by měla umět objevit a rozvinout to nejlepší, co v nich je,“ vysvětluje ředitelka školy Markéta Hujerová.