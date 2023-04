„Stále se mluví o podpoře rodin s dětmi, o podpoře návratu matek do zaměstnání i o možném zkrácení rodičovské dovolené a tím úspoře státního rozpočtu. Neplánuje město vybudovat novou mateřskou školu, aby uspokojilo stále větší poptávku, případně podpořit vznik nových dětských skupin s dotací, které nebudou stát půl výplaty,“ obrátila se s dotazem na litomyšlskou radnici Jana Šípková. Má totiž obavy, že na podzim se její malá dcera nedostane kvůli kapacitě ani do mateřské školy.

„Do základních škol odejde pravděpodobně ze školky Sedmikráska 65 dětí a z mateřinky v Líbánkách 50 dětí. Jaký bude zájem o uvolněná místa, se pozná až po zápisu, který se koná v květnu na každé mateřské škole. V loňském roce bylo přijato celkem 110 dětí,“ sdělila vedoucí odboru školství litomyšlské radnice Milada Nádvorníková.

Litomyšl rozšiřuje mateřské školy, Újezd postavil novou

Vloni se do mateřských škol nedostaly v Litomyšli děti, které nesplnily věkovou hranici nebo byly mimo spádovou oblast. Jednou z podmínek pro přijetí do školky je trvalý pobyt ve městě.

Radnice slibuje podporu dětských skupin. „Dvě skupiny jsou v městských objektech, a to v zámeckém areálu a na Ropkově ulici. Z dlouhodobého hlediska nebyl v minulých letech s kapacitami mateřských škol závažný problém. Když se začaly objevovat dětské skupiny, naopak to ještě kapacity ve městě navyšovalo,“ vysvětlil litomyšlský starosta Daniel Brýdl.

Ve městě jsou aktuálně podle webu Litomyšle čtyři dětské skupiny a jedna soukromá školka, které doplňují dvě městské mateřské školy.

„O nové mateřské škole se do budoucna uvažuje v lokalitě Na Lánech, ale jen v případě, že by se tam masivně rozvíjela výstavba a vznikly tam stovky parcel, jak předpokládá územní plán. To se zatím neděje, novou školku tedy nyní neplánujeme. Umím si ale představit, že by mohla vzniknout další dětská skupina, pokud bude poptávka, a to klidně v městském objektu. Musí to však být iniciativa od soukromníků. Rádi je podpoříme v městských objektech,“ dodal Brýdl.

MŠ Taušlova v Letohradu dostane přístavbu za 53 milionů korun.Zdroj: Město Letohrad

Kapacita na maximum

Plno je také ve dvou mateřských školách v Letohradu na Orlickoústecku. Tady už mají několik let navýšenou kapacitu na maximum, tedy 28 dětí ve třídě. „Kapacitu budeme letos řešit přístavbou tří tříd u mateřské školy Taušlova za 53 milionů korun. Budeme shánět finance přes místní akční skupinu. Snad aspoň část peněz seženeme,“ řekl letohradský starosta Petr Fiala.

V současné době už hledají dodavatele a 1. července chtějí začít se samotnou stavbou. „Hotovo bude za rok, v září roku 2024 by do nových tříd nastoupily první děti. Do přístavby přemístíme jednu nebo dvě třídy ze stávající budovy, která je přes 100 let stará a už taky potřebuje rekonstrukci,“ doplnil Fiala.

Letohrad je jedno z měst v Pardubickém kraji, kde každý rok roste počet obyvatel. Pomáhá tomu mimo jiné nová lokalita, kde během čtyř let lidé postavili okolo osmi desítek domů. Aktuálně má město zhruba 6400 obyvatel.

„Všechny děti se do školky dostanou. Vloni jsme otevřeli jednu třídu u mateřské školy U Dvora v lodním kontejneru za třináct milionů korun. Tím jsme vyřešili největší průšvih, protože hrozilo, že se nám do školky nedostane deset dětí,“ zavzpomínal Fiala.