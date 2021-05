Rodiče tak uvažovali, jestli děti do školky vůbec poslat. "Vůbec nejsem v klidu, ale paní učitelka nám psala, že děti dneska nepůjdou ven a zůstanou ve třídách, které budou zamčené,“ svěřuje se maminka, která vede do jedné z pardubických školek malá dvojčata.

„U šaten zazvoňte, je zamčeno,“ instruuje je ředitelka školy, která společně s hospodářkou čeká u branky. Má tak přehled, co se kolem děje a kdo do areálu vstupuje. „Rodiče dobře známe, takže dovnitř nepouštíme nikoho jiného než děti a jejich maminky nebo tatínky. Také jsme v kontaktu s policií,“ vysvětluje ředitelka. Zatímco do školky přicházejí další a další děti, kolem mateřinky co chvíli krokem projede policejní vůz.

Podobná opatření platí i ve všech ostatních školkách v Pardubicích. „Kontaktovali jsme všechny ředitelky pardubických mateřských škol. Apelujeme na ně, aby dbaly zvýšené pozornosti a opatrnosti a zejména dbaly na důsledné zamykání prostor a v případě potřeby okamžitě volaly linku 158," informoval náměstek pardubického primátora zodpovědný za školství Jakub Rychtecký.

Hrozba útoku: Mnohé maminky nechávají raději děti doma



Přestože má v pátek svítit slunce a přichází slibované oteplení, předškoláci nevytáhnou paty z mateřinek a s učitelkami budou trávit čas uvnitř budovy. Na vině je neznámý anonym, který vyhrožuje útokem na blíže neidentifikovanou školku. Opatření jsou ze strany policie vytvořena, ale některé maminky na Chrudimsku se rozhodly, že raději ponechají své děti v bezpečí domova. "Ve školce nám říkali, že by bylo lepší, kdybychom s dětmi nimi byli doma," říká paní Kateřina, maminka šestileté Markétky. Doma zůstane i malý Chrudimák Vojtík. "Jsem stejně doma s miminkem, ráno si alespoň přispíme," bere paní Hanka informaci z té lepší stránky. Každopádně plánovaný krok neznámého agresora vzbudil velkou diskuzi a rozhořčení nad tím, že si anonym vybral jako cíl útoku ty nejmenší děti. "Hotový Klondike," komentuje na fb Irena. Další diskutující, Roman, míní, že za vším stojí psychicky narušený člověk. "Asi někomu hráblo z koronaviru", soudí.