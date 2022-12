Už od začátku nového školního roku ohlásila řada školních jídelen zdražení obědů. V Pardubicích rodiče za jídlo pro dítě do 15 let měsíčně zaplatí přes 700 korun. Cena obědů se pohybuje okolo 35 korun za porci. „Je to další výdaj, další zdražování. Za den je to sice jen pár korun, ale když se to sečte, tak to není banalita. Za tu tisícikorunu jsme mohli pořídit něco jiného. U nás to navíc vše musíme počítat dvakrát,“ řekla matka dvou školáků, která si nepřála být jmenována.