„Chodil jsem na doučování, protože jsem se bál hlavně matematiky a zkusil jsem si i přijímačky nanečisto, upřímně jsem se toho docela bál, ale nakonec jsem byl přijat,“ řekl Martin, který studuje prvním rokem na pardubickém gymnáziu. Vysněné povolání zatím nemá, proto volil právě gymnázium.

Podle získaných výsledků je čeština pro deváťáky u přijímacích zkoušek snadnější než matematika. Vyplývá to z dat, jež Deník získal od Cermatu, který má zpracování přijímacích zkoušek na starosti.

Na kolik museli přijatí žáci na pardubické střední školy minulý rok minimálně splnit testy z matematiky a češtiny, aby se na školu dostali?

Tohle jsou základní školy z Pardubicka, jejichž žáci nejlépe zvládají přijímačky

Vůbec nejlepší byly na přijímačky děti na pardubickém Gymnáziu Mozartova.

Druhé skončilo Gymnázium Dašická, třetí pak ve srovnání skončilo soukromé Anglické gymnázium AGYS.

Vůbec nejlépe se dařilo na jednotných přijímačkách dětem, které se hlásí na Gymnázium Mozartova. Ve státní přijímací zkoušce si tady poradili deváťáci s 80,5 procenty úloh z českého jazyka. V matematice to bylo 68 procent.

Na pardubické Gymnázium Mozartova se minulý rok hlásilo 259 nových zájemců.

Poslední devadesátý přijatý uchazeč tu měl loni bodový zisk z češtiny 39 a z matematiky 38 bodů. Předloni to pak bylo podobné, poslední přijatý žák získal 37 bodů z češtiny a 39 bodů z matematiky.

„Z výše uvedených údajů lze vyčíst, že zájem a především připravenost uchazečů ke studiu na naší škole je na vysoké úrovni, což dokazují nejenom stabilní počty uchazečů, ale především vyrovnanost u testů jednotných přijímacích zkoušek,“ uvedl ředitel školy Petr Harbich s tím, že letos se na gymnázium hlásí 291 dětí. Více než polovina z nich si navíc tuto školu zvolila jako prioritu číslo jedna.

Z dalších středních škol si pak nejlépe vedli na pardubické Střední škole informatiky a ekonomie. Na Střední školu Delta minulý rok uchazeči pro přijetí potřebovali minimálně 69 bodů. Kromě bodů z přijímacích zkoušek však mohou zájemci získat až 12 bodů za prospěch ze základní školy a až 5 bodů za prokazatelný dlouhodobý zájem o obor, například za získané diplomy ze soutěží nebo kroužky.

„Pokud by uchazeč měl z předmětů matematika, fyzika, angličtina a čeština v prvním i druhém pololetí 8. třídy a 1. pololetí samé jedničky – dostal by 12 bodů za prospěch -, a pokud by chodil například tři roky na kroužek programování, robotiky a podobně, dostal by 5 bodů za dlouhodobý prokazatelný zájem,“ přiblížil ředitel Jiří Formánek. Takovému žákovi by tedy stačilo u přijímacích zkoušek získat 52 bodů.

Loni se na pardubickou Deltu hlásilo 135 uchazečů, přijali 50 nových žáků.

„U nás měl loni poslední uchazeč, kterého jsme přijali, 31 bodů z češtiny a 35 bodů z matematiky. Poslední přijatý byl na 67. místě. Data pro letošek vypadají na 99 procent stejně jako minulý rok. Takže si dovolím zavěštit – pro přijetí k nám by uchazečům mělo, s mírnou rezervou, stačit 34 bodů z češtiny i z matematiky,“ sdělil ředitel Formánek.