Nikdo totiž nechce jeho zavedenou praxi, kdy má se zdejší nemocnicí podepsanou smlouvu, převzít. A jak sám říká: „V pandemii koronaviru jsem teď zůstal sám. A už opravdu nemůžu.“

Spravujete jedinou pohotovost pro dospělé v Pardubicích. Teď vám běží tříměsíční výpovědní lhůta. Proč jste se rozhodl skončit? A kam budou lidé se svými problémy chodit?

Od doby, co ze zdravotních důvodů odešel kolega, jsem tu na celou pohotovost zůstal sám jen s jednou zdravotní sestrou. A to se opravdu nedá v době koronaviru, kdy se ostatní kolegové před pacienty uzavírají, zvládnout. Ale zatím nadále léčím a registruji nové pacienty. Samotná pohotovost je však pro mě srdeční záležitost, která si našla místo nejenom ve městě, ale také v našich životech. Za celou dobu jejího působení jsme ošetřili přes 70 tisíc pacientů. A na to jsem patřičně hrdý. Mám ale velikou zodpovědnost a už půl roku hledám cestu, jak dál. Půl roku jsem tu sám. Za celou dobu jsem vyzval nejen krajské orgány, ale i město, vedení nemocnice či okolní zdravotnická zařízení, ať mi pomohou a pohotovost zachovají. Nikdo se však neozval. Dnes je každý zalezlý a doktoři se s pacienty chtějí vidět co nejméně. Pohotovost je dnes v Pardubicích jediné místo, kde ten pacient může přijít do kontaktu s doktorem. Dnes doktoři své pacienty vyšetřují ze strachu z koronaviru hlavně distančně. Když má člověk třeba zápal plic, tak musí na pohotovost, tato nemoc se, stejně jako další onemocnění, přes telefon určit nedá. Biji na poplach, ale nikdo nenaslouchá.

I proto jste dal výpověď?

Tu jsem dal, ale právě proto, že mám velkou zodpovědnost, tak jsem ji dal s tříměsíční lhůtou. V samotné výpovědi jsem dal i nějaké návrhy, že může být podmíněná či se může rozjet na novém místě a a jiným subjektem. Ale ve stavu, v jakém je dnes, kdy chybí personál, to opravdu dál nejde.

Co tedy dál? Kam budou lidé v Pardubicích na pohotovost chodit?

To je filosofická otázka. Blížíme se však k volbám a naši slavní politici, kteří budou hledat PR, nějaké řešení určitě naleznou. O tom nepochybuji, ale bych bych rád, kdyby hodiny pro občany, které jsem zavedl a držel, tak aby zůstaly. Stejně jako rozsah péče.

A jak vnímáte současnou situaci kolem koronaviru?

Nejsem tolik optimistický, jako pan profesor Prymula. Myslím si, že ta křivka je již strmá a celá lavina se na nás ještě nespustila.

Poslední dny Pardubice žijí i informací, že desítka zdravotníků z kardiologického oddělení zdejší nemocnice jsou nakaženi právě koronavirem. Jste s nimi nějak v kontaktu? A co na tuto zprávu říkáte?

Jejich situaci znám bohužel jen z médii. A i z tohoto důvodu to beru jako selhání krajského krizového vedení. To mělo včas informovat složky záchranného systému, že je tu nějaký problém a ať to dříve sdělí občanům. Přeci to není nic nezákonného, že zdravotníci mají nějaký problém. Celý svět si navzájem musí pomáhat. Není nic špatného, když někdo z vedení nemocnice rozešle dopis všem lékařům, že vznikl nějaký problém. Vždyť tam posíláme lidi. Tak proč se to dozvídáme až z médií?