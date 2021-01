Společnost Nextbike rozjela kola v Pardubicích jako pilotní projekt a lidem připravila velkorysou nabídku, 15 minut jízdy je totiž zdarma. Projekt ale v prosinci skončil a firma chce, aby se na financování služby začalo podílet město, stejnou situaci řeší i sousední Hradec Králové.

„Varianty provozu na rok 2021 v současné době řešíme s vedením města. My se budeme určitě snažit najít cesty, jak sdílená kola v Pardubicích a Hradci Králové udržet i pro zbytek roku 2021,“ řekl za Nextbike Tomáš Karpov. Společnost kola v ulicích ještě nechala, pokud se ale s vedením obou měst nedohodnou, kola si brzy odveze. Pro Pardubice by to byla škoda, obyvatelé si je oblíbili a hojně je využívají.

„Projekt jsme odstartovali bez velkých příprav ve 14denním horizontu s negativními dopady pandemické situace a faktu, že rok 2020 byl jedním z nejdeštivějších. Přes všechny tyto překážky hodnotíme projekt velmi úspěšně. Pardubice se řadí v počtu využitelnosti na jedno kolo k nadprůměru v České republice,“ dodal Karpov, podle něhož by se ve městě uživil dvojnásobný počet kol, tedy 200 bicyklů. Ruku k dílu by ale muselo přiložit město, což znamená podílet se na financování provozu, což by městský rozpočet přišlo na 1,5 milionu korun ročně.

Nejvíce v červenci a v září

„Nerad bych, aby Pardubice o sdílená kola přišly, ale zároveň si nedovedu v této finanční situaci představit, že budeme službu podporovat každý rok částkou 1,5 milionu korun na to, aby občané města měli 15 minut zdarma,“ vyjádřil se náměstek primátora zodpovědný za dopravu Petr Kvaš, který by chtěl, aby se kola stala součástí systému městské dopravy.

Nejčastěji je Pardubáci využili v červenci a v září. Nejvíce kol pak projde stanovišti na hlavním nádraží, u univerzitní knihovny a na náměstí Republiky. „Ráno si kolo vyzvednu kousek od domu a za pět minut jsem u nádraží. Je to levnější a rychlejší než autobus, navíc se nemusím bát, co mi kdo s kolem udělá,“ sdělil Petr Bureš, který sdílené kolo využívá téměř každý den.