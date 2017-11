Skrz bytový dům u nádraží by mohly jezdit autobusy

Pardubice - Problém bytového domu u pardubického hlavního nádraží se zdál být neřešitelný.

Průjezd by mohl vést skrz činžákFoto: Magistrát města, vizualizace

Zastupitelé sice schválili jeho demolici kvůli výstavbě Terminálu B pro dálkové autobusy, neodsouhlasili na ni ale peníze. Dvě rodiny se navíc z domu odmítly odstěhovat. Nyní to ale vypadá, že architekti připravující stavbu terminálu řešení přece jenom našli. Přímo skrz dům by mohl vést průjezd, kterým by jezdily autobusy.

„Z technologického hlediska je průjezd pod budovou možný. Hovořit o detailech realizace a o technikách a technologiích je ale předčasné. Vše závisí na verdiktu zastupitelů, jestli realizaci Terminálu B a v jaké variantě schválí,“ uvedl mluvčí pardubické radnice Radim Jelínek.

Vypadá to ale, že by s prosazením tohoto záměru tentokrát nemusela mít vládnoucí koalice problém. Projekt totiž chválí i někteří zástupci opozice, kteří v minulosti ostře vystupovali proti demolici.

„Je to jediné smysluplné řešení. Kdyby se zboural dům za 100 milionů korun a na jeho místě postavil nový, smysl by to určitě nedávalo,“ řekl Jan Linhart (Patrioti Pardubic). Větší průchod skrz dům v minulosti navrhoval i architekt a zastupitel za Pardubáky Milan Košař.

Do bytového domu už město v posledních letech investovalo nemalé peníze. V roce 2014 ho nechalo kompletně opravit za více než deset milionů korun. Kvůli hrozící ztrátě dotace ze švýcarských fondů ve výši 108 milionů korun na rekonstrukci přednádraží musel být dům rekolaudován. K tomu bylo nezbytné provést opatření nařízená krajskou hygienickou stanicí, aby byly splněny hlukové limity. Úpravy vyšly téměř na dva miliony korun.

Z bytového domu se po rekolaudaci stala administrativní budova se dvěma byty. Právě tento krok by měl zabránit tomu, aby skutečně došlo k demolici.

„Dům nemůže být na základě vydaného demoličního výměru, na jehož základě město podalo výpovědi z nájmu, zdemolován, neboť předmětem demolice dle vydaného demoličního výměru je bytový dům a nikoliv administrativní budova se dvěma byty,“ konstatoval Jelínek.