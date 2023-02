Na místo setkání přišlo několik desítek lidí, kteří uctili památku padlých a znovu vyjádřili solidaritu s ukrajinským národem, jenž už rok čelí válečným útokům ze strany Ruska. Kromě ukrajinské hymny zazněl i její český překlad, který přednesl herec Ladislav Špiner. „Díky tomu si uvědomíme, jak silný a hrdý je ukrajinský národ,“ předeslal Špiner.

Na schodišti před historickou budovou divadla, které se také zahalilo do barev ukrajinské vlajky, promluvil ředitel divadla Petr Dohnal. „Vinou prezidenta Putina, politického vedení Ruska, jeho armády a všech, kteří je podporují, se prohlubuje humanitární, hospodářská a morální katastrofa. Je ohrožena mírová budoucnost v Evropě, proto musíme vytrvat v podpoře Ukrajiny. Je to jediná cesta k udržitelnému míru, svobodě a spravedlnosti,“ připomněl výzvu českých divadel Dohnal.

Pardubický kněz Řeckokatolické farnosti Marian Kurylo začal svůj proslov zvoláním hesla Sláva Ukrajině! „Chtěl bych opravdu poděkovat lidem z Pardubic a Pardubického kraje za solidaritu a podporu. Díky vám jsme dokázali hodně. Díky tomu tady můžeme po roce znovu být, navzdory tomu, že oni chtějí, abychom už nebyli. Ale my jsme a budeme,“ prohlásil.

Kurylo také připomněl, že pro Ukrajince válka začala už v roce 2014. „Rusko vstoupilo do naší země, přestože mají vlastní zem. Oni nám neumí odpustit, že umíme milovat, oni to neumí. Nejlépe si to uvědomí každá maminka a manželka, která během těch devíti let ztratila svoje dítě, manžela nebo rodiče,“ poznamenal.

Nakonec poprosil o minuta ticha za padlé hrdiny, kteří do poslední chvíle bránili svou vlast, obyvatele Ukrajiny i životy dětí, které si tato brutální válka vzala.

Atmosféra se změnila, slzy zůstaly

Před rokem byl v centru Pardubic, kde se sešlo několik stovek lidí, cítit především šok. Nyní se z tváří přítomných dalo vyčíst spíše odhodlání a víra. „Byl to rok plný utrpení a strachu, navíc nikdo neví, kdy to skončí. Ale Ukrajina je silná,“ řekla jedna z přítomných žen, které se po tváři valily slzy. Za 365 dní, kdy Ukrajina každý den žije ve strachu, se změnilo mnohé. Slzy na tvářích lidí oblečených do ukrajinských barev, stejně jako před rokem na stejném místě, ale zůstaly.

„Putin si myslel, že rychle porazí Ukrajinu, mýlil se. Ukrajina zůstává svobodná. Ukrajina zůstává nezávislá,“ dodala Mariana Kurylo, která pomáhá koordinovat pomoc ukrajinské komunitě.

Za uplynulý rok do Pardubic přijelo několik stovek rodin, které potřebovaly pomoc. Město proto zřídilo krajské centrum pomoci pro uprchlíky, které v Pardubicích funguje od 2. března 2022. Ke konci loňského roku odbavilo centrum přes 20 tisíc žadatelů. Proběhly materiální a humanitární sbírky.

„Nám vždycky šlo o záchranu toho nejcennějšího, co každý z nás má, a to je zdraví a život. Jsem přesvědčený, že díky pomoci Pardubického kraje byla zachráněna nemalá řádka životů,“ sdělil před časem hejtman Martin Netolický.

Rok trvání války si budou lidé po celém Česku připomínat také v pátek, kdy se uskuteční mnohá setkání, koncerty či protiruské akce. V Pardubicích se v pátek od 18 hodin koná v řeckokatolickém kostele Panny Marie Sedmibolestné modlitební večer za Ukrajinu, kam věřící i nevěřící lidé mohou přijít zapálit svíčku.