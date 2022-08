V Jevíčku na jeho příjezd čekaly už od patnácti hodin na náměstí hloučky lidí, a to jak příznivců, tak i odpůrců. "Musíme se ozvat, jinak ho uvidíme jako prezidenta. Stačí, co napáchal jako premiér," říká rozzlobeně Karel, který přišel s kolegou hned z práce. To důchodkyně Věra se chtěla setkat s Andrejem Babišem jako se svým oblíbeným politikem. "Zvládl covidovou pandemii a přidal nám peníze," svěřuje se starší žena.