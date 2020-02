/FOTO, VIDEO/ V České republice je druhé ohnisko výskytu tzv. ptačí chřipky. Její výskyt byl potvrzen v komerčním chovu ve Slepoticích u Moravan na Pardubicku, podle aktuálních informací byla nákaza ve druhém nedkalekém chovu vyvrácena.

Areál ve Slepoticích, úterý 18.2. ráno | Video: DENÍK/Petr Vaňous

V noci z pondělí na úterý začala samotná likvidace chovu. Až do ranních hodin probíhalo zplyňování první haly, vyklízení mrtvé drůbeže a její odvoz do asanačního podniku by mělo začít po osmé ráno.