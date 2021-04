„Chtěly jsme pomáhat zvířatům, najednou máme farmu, kam nám lidé dávají zvířata do dočasné péče,“ přibližuje zakladatelka Aneta Polláková z Nadačního fondu Pardubice sobě.

Na statku v Dražkově je tak momentálně kromě velkého množství psů a koček také beran, ovce, koza, dvě krávy, tři prasátka, dva poníci, slepice a další. Jedno divoké prasátko přicestovalo, jelikož v Praze vběhlo do autosalonu a skončilo by v oboře na maso. Druhé potřebuje péči, protože vypadlo krátce po porodu z pelíšku, spadlo ze skalky a už ho nebylo možné vrátit.

Ve stáji je také telátko Žolinka, které je slepé a mělo skončit na jatkách. Nyní si užívá život na farmě, kde žije vedle své vodící kravičky Buby. „Většina zvířat tu je na dočasnou péči, ale některá hospodářská zvířata zůstanou na stálo,“ říká Polláková, která si k sobě brala psy na dočasnou péči už dříve. Starala se tak o psy vytržené z nevhodných podmínek do doby, než se jim našel vhodný domov.

Avšak bydlení, kde tehdy žila, jí bylo ve chvílích, kdy se starala třeba o deset psů, už malé. Když se tedy její kamarádka Markéta Steinkeová stěhovala do Pardubic, místo toho, aby ženy našly byt, koupily farmu. Za rok fungování ušly dlouhou cestu, s pomocí přátel a dalších vstřícných lidí daly farmu dokupy a starají se o mnoho zachráněných zvířat. Obě se přitom živí vlastním podnikáním, veškerý volný čas ale věnují farmě a pomoci ostatním.

„Pořádáme třeba sbírky granulí, které potom rozdáváme zvířátkům, která jsou v nouzi,“ upozorňuje Steinkeová. Kdokoli se může do sbírek zapojit, jen tak přivézt granule a další krmivo nebo přispět na transparentní účet.

Na farmu navíc může kdokoli přijet a přiložit ruku k dílu nebo vzít zvířata na pocházku. Venčí se i poníci nebo prasátka. Do budoucna by se statek měl veřejnosti otevřít ještě více, cílem je vytvořit komunitní centrum, které by lidem sloužilo jak k odpočinku a setkávání, tak ke vzdělávání. „Chtěli bychom tu pořádat příměstské tábory a vzdělávat nejen děti, ale i dospělé. Se zvířaty by se tu mohli pomazlit, ale zároveň se něco dozvědět,“ sdílejí mladé ženy svou představu s tím, že chtějí vybudovat také kuchyň, v níž dají prostor angažovat se začínajícím kuchařům a cukrářům.

Naproti statku navíc působí veterinářka Kateřina Praxová, která chce na svém pozemku vybudovat morčecí a motýlí farmu. Farma U Veselýho Psa chce také od města Sezemice odkoupit malý lesík, kde by mohla vzniknout obora. „Otevřeli bychom tam oboru pro divoká zvířata ze záchranných stanic, která už nelze vypustit zpátky do přírody a šla by třeba do obory na maso. Obora by byla průchozí a nainstalovali bychom tam naučné cedule, aby se lidé opět něco dozvěděli,“ popsala Polláková.