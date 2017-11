Služby města Pardubic koupily drahé pozemky

Pardubice - Jen se přestalo o Službách města Pardubic (SMP) mluvit v souvislosti s kauzou, kdy vedení této akciovky odjelo za veřejné peníze na zájezd do Jihoafrické republiky, už je tu další problém. Jako první na něj upozornila TV Prima.

Služby města PardubicFoto: Archiv

Společnost, jejímž vlastníkem je město, koupila pozemky na břehu Chrudimky za 1,63 milionu korun, aniž by k tomu dostala pokyn od vedení města. „Zastupitelstvo ani rada města nedaly Službám za úkol kupovat pozemky Pod Vinicí,“ řekl mluvčí pardubické radnice Radim Jelínek.

Pozemky sousedící s parkem Vinice chtělo město získat už v roce 2014 pro projekt Náhrdelník Chrudimky, aby tam postavilo cyklostezku. Koupi ale zastupitelstvo neschválilo, protože pro realizaci projektu by stačila jen malá část těchto pozemků a také kvůli vysoké ceně.

„Zastupitelstvo řeklo, že za těchto podmínek město pozemek neodkoupí, přesto to Služby udělaly,“ uvedl zastupitel za Pardubáky František Brendl.

Odkup pozemků se nezdá ani Petru Klimplovi z ODS. „Služby koupily pozemek, který pro svou činnost vůbec nepotřebují,“ poznamenal zastupitel Klimpl.

Pod smlouvou byla podepsána bývalá ředitelka Lea Tomková, která musela po problému ohledně Jihoafrické republiky odstoupit, a předseda představenstva SMP Vítězslav Novohradský, jenž byl zvolen zastupitelem za ČSSD. Deníku se ho však nepodařilo zastihnout. Aleš Kopecký, místopředseda představenstva společnosti Služby města Pardubic, se včera po telefonu odmítl k problému s pozemky vyjádřit. Do uzávěrky nereagoval ani na dotazy zaslané emailem.

„Podle mě se SMP začaly angažovat ve věcech, které jim nepřísluší. Zřizovali jsme je, aby se staraly o odpady a zeleň, a ne aby kupovaly pozemky,“ konstatoval zastupitel za Patrioty Pardubic Jan Linhart.

Zastupitelé se ale shodují, že se alespoň bude moci dokončit projekt. „Pro Náhrdelník Chrudimky je to dobře, je možné realizovat projekt, který s pozemkem počítal. Důležitou otázkou je, zda by nestálo za to projekt změnit tak, aby se tomuto pozemku vyhnul,“ řekl Brendl.

(las, pro)