V modrém litinovém kastrolu pak řízky pomalu smažila na přepuštěném másle hezky pod pokličkou, aby nebyly uvnitř syrové, a kuchyň krásně voněla tak, až se sliny sbíhaly. Jako holka jsem se prosmýkla kolem máminy zástěry a moje ruka v údajně nestřeženém okamžiku ukořistila kuřecí křídlo. Bylo horké, ale to mi nevadilo. Tajně jsem okousala kostičky a šla si pro další křidýlko. Až teď vím, že mamka velice dobře věděla o mém loupení, protože křidýlek bylo v míse víc, než jen dvě. Bylo to dobrodružství, na které s láskou vzpomínám.

Zdroj: DeníkA kuře s kostí smažím i já. Jasně, nejsem líná si přepustit máslo, ale při jeho dnešní ceně mě to ani nenapadne. Nedávno jsem si vzpomněla, jak mamina s nedůvěrou v hlase hovořila o receptu paní Janovské, což byla manželka našeho sporťáka Břeti a skvělá kuchařka. Ona obalila kuřecí stehna, podotýkám celá kuřecí stehna, narovnala je do pekáčku a polila vysokoprocentní smetanou, tedy šlehačkou. Přikryté dala do trouby a nevšimla si masa do doby, než byla strouhanka dozlatova upečená.

Máma recept nikdy nezkusila, ale mně uvázl v hlavě. A tak jsem ho jednoho dne prubla a věřte, že je to lahůdka. Ano, pane doktore, je to i dieta, protože na čtyři velká stehna jsem nalila něco přes půlku kelímku šlehačky a stačilo to.

Protože hledám úspory elektřiny kde se dá, oblíbila jsem si starou dobrou remosku, troubu už budu používat jen pro pečení cukroví. Takže: obalit, narovnat do pekáče nebo remosky, polít smetanou a upéct. Nic složitého, žádný prskající omastek na pánvi, to je vše. Maso je propečené ke kosti, strouhanka křupavá, jak má být.

Zkuste to a napište mi, jak se stehna povedla.

Za dva týdny budeme udit. Budeme k tomu potřebovat tekutý kouř a pomalý hrnec. Tak snad se krkovička povede.